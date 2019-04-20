網購洋裝到貨後…18歲女學生秒噴笑　一穿「國王新衣」全身透視

▲喬迪看到洋裝真面目後立刻笑翻。（圖／翻攝自推特／@jodie17howard，下同）

國際中心／綜合報導

愛爾蘭18歲女學生喬迪（Jodie Howard）日前透過Instagram購買一件黃色洋裝，價格28英鎊（約台幣1120元）含運費，沒想到包裹到貨時卻比她想像中要小很多，她一打開，發覺自己果真遭到詐騙，因為洋裝尺寸非常迷你，穿上後相當緊繃，甚至可以透視整個身材，簡直就像「國王的新衣」般什麼也沒穿。

喬迪在IG看到洋裝廣告後就馬上訂購，不過，網站所介紹的雖然是知名服裝品牌，到貨後的商品大小卻顯得很怪異，大概一手就能掌握。懷著忐忑的心情，她撕開包裝，沒想到洋裝看起來就如洩氣的氣球，她立刻噴笑並錄影。

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▲洋裝塞到小包裹裡。



亮黃色的洋裝異常貼身，幾乎是緊到無法呼吸的程度，喬迪很難相信有任何人可以穿上去，「我媽媽跟我一邊笑著把它打開，終於拿到時，發現它實在很滑稽，它完全可以被看透。」

▲洋裝在網站上的模樣。

喬迪事後受訪時表示，她偶爾會在網路購物，但這是她第一次體驗到實品與照片完全不同，她擠進洋裝後發現根本無法穿出門，內褲顏色一覽無遺。事實上，她早有不祥預感，銀行曾發送訊息告知，她近期的交易可能有遭詐騙的可能。

喬迪17日把照片上傳到推特，許多網友都透露自己曾被詐騙的經歷，紛紛留言「這件事也發生在我身上」、「很好笑，可是我會生氣，我努力賺的錢竟然拿去買只能保暖腿部的（衣物）」。

▼實際穿起來很悲劇。