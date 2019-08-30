5句超中肯的「負面語錄」！看完後讓你更有動力面對生活

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人生不可能永遠都沒有煩惱，有時候來點負面能量，說不定會激發你的鬥志喔！這次超人氣手繪家「小學課本的逆襲」帶來5句超忠肯的負面語錄，說不定看完後你會更有動力面對生活喔（拍肩）。

＃變成大人的感覺就像跑完馬拉松

明知道跑馬拉松很累很辛苦，隔天還有可能會全身痛，但努力工作不就是為了更好的生活與夢想嗎？想想那些美好，即使老闆機車、同事讓人白眼翻到後腦勺，但這樣的生活卻還是讓人想努力，邁向幸福的終點。

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＃此時此刻我就是只想廢著

回到家當然要廢在沙發上啊！吃個鹹酥雞，打個電動，最好在配上一杯香甜可口的珍珠奶茶，什麼工作、減肥，全部都拋在腦後，偶爾就是要像這樣耍廢一下，替疲憊的自己充個電，這樣才有力氣繼續打拼～

＃吃也是一種福氣啊～

正所謂天生我才必有用，當你下次開始自我否定時，不要沮喪，也許你還有什麼過人之處沒被發現啊！說不定，你就是下一屆大胃王呢～

＃現實生活等一下，我先放空一下

早上起床也不是特別累，只是想在床上多發呆一下，遠離冰冷的現實世界，這樣上班起來也比較不會那麼厭世，而且說不定過去想不通的事，心裡打不開的結，在這一刻突然就有解了呢～

＃原來人生沒有方向

學校的老師們告訴你，人生路上會有許多分岔路；但現實是，人生根本沒有路，更別提有指引標了！不過就是要在空闊的沙漠上，不按照別人的指示，不按照世俗的眼光，才能打造出屬於自己的綠洲王國阿。

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