出生僅258克！母憶淚「一碰就會壞」　世界最輕寶寶要出院了

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記者林瑩真／編譯

2018年10月，世界最輕的嬰兒出生在日本長野縣，體重僅258克，所幸，在醫院仔細照顧下，日前測得體重達到3374克，不僅與父母一同合照，且預計很快就可以健康出院。

綜合日媒報導，先前世界金氏紀錄中，最輕的男嬰是東京一名268克的嬰兒，而男嬰關野龍佑（関野竜佑）剛出生時，體重僅258克，身長也只有22公分，如今透過治療室，順利被照料到3374克，讓院方開心表示，關野龍佑作為健康出院的男嬰，其出生體重是全球最輕的。

根據過往經驗，未滿1000克的低體重嬰兒已經很難救回，尤其是體重不滿300克，成功活命機率更是低。一名醫師就表示，由於剛生產下來的嬰兒血管非常細，要打點滴等治療都是非常困難的，因此順利讓關野龍佑成長到3374克，是所有醫護人員都非常開心的事。

關野龍佑的母親回想，當時她才懷孕24週，被檢查出因懷孕血壓上升，若持續下去，嬰兒可能會有生長問題，因此才會決定剖腹生，讓嬰兒接受醫院治療，「剛生下來的龍佑看起來只要一碰就會壞掉，真的不知道怎麼辦才好，還好有醫院仔細照顧，如今越來越有人的模樣，覺得非常高興」。

關野龍佑的父親則說，最初看到龍佑真的非常瘦小，也很害怕觸碰他，最初2週一度有「龍佑要不行了」的覺悟，還好現在看到他每天都在成長，真的很開心，未來也希望能守護著龍佑，「可以普通的做到普通的事就好了」。