刪除「北韓是威脅」言論！安倍晉三向金正恩送秋波　盼解放綁架人質

▲日本外交藍皮書刪除施壓北韓的文句，外界認為首相安倍晉三急於要金正恩解決綁架問題 。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

日本每年會發行「外交藍皮書」（外交青書），說明日本政府當年對國際情勢、日本外交等看法及方針。而2019年的外交藍皮書中，擬刪除施壓北韓的相關文句，外界認為，日本首相安倍晉三對北韓領導人金正恩送秋波，希望讓北韓積極解決綁架日本人質問題。

綜合日媒報導，日本政府預定23日發行2019年的外交藍皮書，不過2018年稱北韓核武、飛彈問題是「重大且急迫的威脅」、「應最大限度提高對北韓的施壓」等內容都已刪除。對此，日本外務省表示，北韓2018年後沒有再進行核武實驗，也沒有發生彈道飛彈，因此刪除相關紀載。

至於北韓綁架日本人質一事，過去是稱「藉由國際對北韓施壓，迫使北韓盡速解決綁架問題」，但今年僅保留日本政府的基本立場，改成「不解決綁架問題，就不可能恢復正常邦交」。

日媒分析，安倍晉三曾說「由我本人去面對金正恩」，可能是想藉由日朝峰會的機會，要求北韓解決綁架問題，因此利用外交藍皮書表現善意。就連日本過去向聯合國人權理事會提出的譴責北韓決議案，今年3月也沒有提出。

不過南韓媒體認為，安倍晉三此舉動是因為執政修憲的進展不順，因此盼望解決北韓綁架日本人質問題，來留下一個明顯政績。