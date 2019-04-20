燒毀上千公頃！男大生花園烤肉釀森林大火　被罰9億忙辯：有叫消防隊

▲ 大學生烤肉引發森林大火。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

義大利2018年年底爆出一場森林大火，燒毀大片土地，沒想到起因竟是2名大學生在附近花園裡烤肉，以迎接2019年的到來，日前被林業局處以高達2700萬歐元（約新台幣9.4億元）的鉅額罰款。

正就讀大學的阿萊西奧（Alessio Molteni）和丹尼爾（Daniele Borghi）2018年12月30日為慶祝新年，在義國北部倫巴底州（Lombardy）科莫湖（Lake Como）附近的花園裡烤肉，沒想到引發一場森林大火，受到強風和異常乾燥的環境因素影響，火勢迅速蔓延，最終燒毀了索里科村（Sorico）周圍1000多公頃的森林、摧毀幾棟房屋，甚至導致包括馬在內的家畜死亡。

22歲的他們表示，對這起由烤肉引起的火災「非常抱歉」。阿萊西奧指出，「火災一發生，我們就打電話給消防隊了。我們也親身撲上火焰、試圖撲滅火勢。」他們認為自己是代罪羔羊，宣稱隨後爆發的大規模森林大火並非他們所引起，而是另有所因。

阿萊西奧的律師伊芳娜（Ivana Anomali）則指出，對這2名年輕人處以如此鉅額的罰款毫無意義，因為他們永遠無法付出這筆錢。她在接受義媒《新聞報》（La Stampa）採訪時直言，「明知這2個孩子還在唸書，根本付不起，卻要求他們每個人付出1350萬歐元的罰款，這有什麽意義呢？」

伊芳娜說明，這起事件將進入法律程序，阿萊西奧和丹尼爾將對罰款提出上訴，主張森林大火起因並非烤肉。然而，林業局的調查顯示，火災的確是他們在丹尼爾爺爺家中花園烤肉所引起，而丹尼爾的爺爺很可能需要承擔部分罰款。

義國林業局以被燒毀的土地面積及每平方公尺土地的價值計算出罰款金額。此案首席檢察官尼可拉（Nicola Piacente）指出，「我們必須藉此向人們施加壓力，讓他們對環境承擔更大的責任，避免使用易燃材料。」他說明，考量到火災出動消防隊員和消防飛機成本，這次罰款前所未有。倫巴底州州長阿蒂利奧（Attilio Fontana）則表示，鉅額罰款讓人們了解火災造成的破壞程度，「希望這些孩子未來能多加注意。」