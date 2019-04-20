聖母院發布空拍照！　屋頂和尖塔「燒毀又破碎」網友直呼心疼

▲ 法國巴黎聖母院因大火受到重創。（圖／翻攝自臉書／Notre Dame de Paris）



國際中心／綜合報導

法國巴黎聖母院於台灣時間16日凌晨發生大火，讓全球相當心痛，國際間也大量捐出救災善款。聖母院的官方臉書稍早釋出了空拍照，其中可見，木製的屋頂和尖塔幾乎全部燒毀，留下許多黑漆漆的破洞，讓許多網友看了直呼心疼。

巴黎聖母院已有850年歷史，屋頂幾乎都由木頭建造，讓火勢難以撲滅，目前研判尖塔下方可能是最初的起火點，而重建工程相當浩大。保險公司預估，重建可能須用到約1300棵樹，幾乎等於一座小森林。法國文化遺產基金會總裁則說，法國已經沒有足夠巨大的木材，只能向鄰近國家進口。

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▲▼ 屋頂幾乎都由木頭建造，讓火勢難以撲滅，而尖塔坍塌墜落後，損及了部分正殿大廳。（圖／達志影像／美聯社）



聖母院不僅重建耗時又耗工，火警調查也很複雜。警方目前至少查問了30位聖母院的工作人員，其餘包括維修工人等也將陸續接受調查。已燒毀的尖塔的鉛因時間變薄，因此先前進行例行鞏固工程，外部結構被一個巨型的支架遮蓋，而工人計畫在頂部加裝升降機，可能因此電線走火釀災。

英國約克大教堂（York Minster）石匠大衛（John David）表示，修復團隊首先必須將被燒過的支架移除，因為曾經受熱，所以得小心地拆下來。目前，2/3的屋頂與尖塔、主祭台、部分正殿大廳均受損，而主建築結構暫時安全，南北鐘塔、著名的「玫瑰花窗」、《聖母哀子像》，以及即時搶救出的「耶穌荊棘冠」和「尖塔風向雞」也都完好。

▼ 著名的玫瑰花窗在大火中倖存。（圖／路透社）

