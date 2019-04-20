直播射殺17分鐘！歐盟開鍘社交巨頭：一小時未刪極端內容「罰全球收入4%」

▲歐盟將針對社交巨頭們立定新法開罰。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

今年3月，一名槍手闖入紐西蘭基督城的光明清真寺大規模射殺，造成50人死亡，整個過程用Facebook（臉書）直播了將近17分鐘。反恐問題吸引歐盟注意，繼反壟斷及數位稅後，再度向社群軟體開刀，如Facebook、Google及Twitter等，若不能在一小時內刪除極端主義內容的話，要被開罰高達全球收入4%的罰款。

綜合外媒報導，歐洲議會日前投票決定，以308票贊成、204票反對、70票棄權通過「因恐怖主義目的」的處罰提案，針對Facebook、Google及Twitter上的極端主義內容，若沒有在當局要求的一小時內刪除內容完畢，或是持續性、系統性的不能遵守法律的公司，就要被處罰全球營業收入4%的巨額罰款。

提案中也稱，歐盟國家應打造能識別極端主義內容的工具及上訴機制，一旦超過監管部門下達刪除命令的一小時後，就立刻上訴。歐洲議會報告員丹尼爾（Daniel Dalton）表示，未經審查的恐怖主義內容沒有受到任何限制，就長時間的在互聯網上傳播，可能與現實生活中的恐怖事件有關，因此國家監管部門應行動起來，適宜立法保護言論自由。

事實上，歐盟去年就曾警告這些社交巨頭，要求限制恐怖分子言論、煽動仇恨暴力、兒童性侵、假冒產品侵權等內容，其中也有「一小時刪除非法內容」的規定。當時，代表Facebook及Google等公司的計算機與通信行業協會認為，歐盟要求的一小時太過嚴苛，該指令也會傷害歐盟的科技經濟。

雖然提案在成為正式法律條文之前還需要進一步探討，可能花費數個月時間，但歐洲數字權利組織（EDRi）懷疑此提案沒必要，且不可行，「我們懷疑提案是否能實現目標」。