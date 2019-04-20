好餓想吃沙丁魚！鯊魚竟「誤吞同類」　攝影師：牠們也會犯錯

國際中心／綜合報導

南非開普敦一名攝影師沃斯特（Mia Vorster）近日拍到鯊魚「張口吞同類」的驚人畫面。當時她正在南非阿利瓦爾淺灘（Aliwal Shoal），意外拍到一條飢餓的遠洋黑鰭鯊（Oceanic Blacktip）有趣的一幕。沃斯特說，「鯊魚有時會犯錯，但這並不代表牠想攻擊。這條鯊魚純粹想吞下沙丁魚，沒有讓另一條鯊魚受傷。」

41歲的沃斯特是鯊魚生態旅遊公司 Blue Wilderness的專業人員，擁有20多年的潛水和紀錄片製作經驗。她表示，「我每天都能與這些奇妙的動物一起游泳，但很少遇到和拍到這種情況。」

當時用GoPro攝影的沃斯特指出，鯊魚是很容易拍攝的生物，過去12年一直與牠們相處，因此能夠靠近牠們、捕捉驚人的畫面，「牠們每天都會來找我們，與人類一同在水裡時也很友善、很自在。」

英國《太陽報》指出，黑鰭鯊與其他大型鯊魚相比，舉止被描述為相對「膽小」，通常對人類保持警惕，但當有食物的情況下，可能變得具有攻擊性，也曾有襲擊人類的個案。不過沃斯特表示，這些照片顯示人類與鯊魚的共存，是能夠很自在的。

▼ 沃斯特指出，與鯊魚相處多年，發現牠們很友善。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

