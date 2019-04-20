慘被北韓要求換人　蓬佩奧霸氣回應：我的團隊還是我負責

▲ 美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北韓外務省官員日前公開表示，若要重啟與美國對話，希望可以先將擔任美方談判代表的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）撤換成其他「更成熟的人選」，更批評他「一插手就會搞砸」。蓬佩奧則在當地時間19日明確表示，將持續負責無核化協商團隊（still in charge of the team）。

蓬佩奧19日於國務院出席美日外長及防長的2+2安全保障磋商委員會，會後被問及「是否有意應北韓要求退出談判團隊」時回應，「什麼都沒有改變。我們將繼續努力談判，依然負責這個團隊。顯然，川普總統負責這整項工作，但這會是我的團隊。」

蓬佩奧補充，以國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）為首的美國外交官團隊將持續努力實現無核化。他相信，就算不答應北韓放寬經濟制裁的要求，依然可能繼續北韓保持外交接觸，「我們將繼續敦促北韓放棄所有大規模殺傷性武器、彈道飛彈等相關項目和設施，也將繼續實施所有制裁，同時鼓勵所有國家都這麼做。」

此前，北韓外務省美國局局長權正國18日透過官媒《朝中社》表示，「就算未來與美國的對話重啟，我只希望會有更圓融、更成熟的人擔任我們談話的對象，而不是蓬佩奧。從河內首腦會談的教訓就足以看出，事情快要達成的時候，只要蓬佩奧插手就會出錯，結果全飛了。未來令我擔心的是，如果蓬佩奧持續參與會談，又會把事情全部搞砸、出錯。」

2月底越南「川金二會」宣告破局，美國及北韓協商陷入膠著，川普及金正恩直至近日才對彼此釋出善意，表示有意舉行第三次峰會；但金正恩也開出條件，要求美方在年底前改採正確的態度，才願意繼續談判。而蓬佩奧上述言論是否將影響北韓立場，引起各界關注。