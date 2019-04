慘被北韓要求換人　蓬佩奧霸氣回應：我的團隊還是我負責

▲ 美國國務卿蓬佩奧。(圖/路透社)

國際中心/綜合報導

北韓外務省官員日前公開表示,若要重啟與美國對話,希望可以先將擔任美方談判代表的國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)撤換成其他「更成熟的人選」,更批評他「一插手就會搞砸」。蓬佩奧則在當地時間19日明確表示,將持續負責無核化協商團隊(still in charge of the team)。

蓬佩奧19日於國務院出席美日外長及防長的2+2安全保障磋商委員會,會後被問及「是否有意應北韓要求退出談判團隊」時回應,「什麼都沒有改變。我們將繼續努力談判,依然負責這個團隊。顯然,川普總統負責這整項工作,但這會是我的團隊。」

蓬佩奧補充,以國務院北韓政策特別代表畢根(Stephen Biegun)為首的美國外交官團隊將持續努力實現無核化。他相信,就算不答應北韓放寬經濟制裁的要求,依然可能繼續北韓保持外交接觸,「我們將繼續敦促北韓放棄所有大規模殺傷性武器、彈道飛彈等相關項目和設施,也將繼續實施所有制裁,同時鼓勵所有國家都這麼做。」

此前,北韓外務省美國局局長權正國18日透過官媒《朝中社》表示,「就算未來與美國的對話重啟,我只希望會有更圓融、更成熟的人擔任我們談話的對象,而不是蓬佩奧。從河內首腦會談的教訓就足以看出,事情快要達成的時候,只要蓬佩奧插手就會出錯,結果全飛了。未來令我擔心的是,如果蓬佩奧持續參與會談,又會把事情全部搞砸、出錯。」

2月底越南「川金二會」宣告破局,美國及北韓協商陷入膠著,川普及金正恩直至近日才對彼此釋出善意,表示有意舉行第三次峰會;但金正恩也開出條件,要求美方在年底前改採正確的態度,才願意繼續談判。而蓬佩奧上述言論是否將影響北韓立場,引起各界關注。