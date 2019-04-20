遇人蛇淪奴隸！驚險逃出卻活活凍死　他曝屍邊境慘遭野獸啃食剩白骨

▲ 納貝夫來自烏茲別克。（圖／翻攝自YouTube／DailyNewsUSA，下同）

國際中心／綜合報導

俄羅斯發生一起驚悚的命案，一名年輕的烏茲別克男子為躲避人蛇集團逃到俄國，但不堪當地低溫，在天寒地凍之中活活冷死，屍體還被野獸啃食到只剩白骨，直到3個月後才被發現。

《每日郵報》19日報導，不幸死亡的納貝夫（Sardor Narbaev）年僅22歲，幾個月前前往哈薩克斯探望母親，卻被當地人蛇集團綁架，被迫在一處農場工作。他的家人及人權運動人士認為，納貝夫為了躲避綁架犯，約3個月前設法逃出哈薩克，入境俄羅斯。

納貝夫擁有俄羅斯的合法工作許可和居住權，但為避免再度落入蛇集團掌控，一路逃到邊境的奧倫堡地區（Оренбу́рг）尋求安全。俄媒援引執法部門說法報導，他在1月25日前後死於寒風及零度以下的低溫，屍身直到近日才被發現，但肉體已經被野狼啃食到只剩骨頭。由照片中可見，納貝夫還有一條腿留在靴子裡，手臂應是被狼給叼走了。

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▲ 納貝夫的屍體只剩下骨頭。

此前，和納貝夫同住在聖彼得堡的女友克塞尼亞（Ksenia）苦於聯絡不上男友，1月曾在網路上求助，「不管是什麼消息我都需要，我瘋狂愛上了這個男人。他年紀比我小，但總是急著趕回家，回到我們、他的家人和我們的孩子身邊。我們希望他回來」，卻還是找不到納貝夫。

克塞尼亞隨後轉向反對奴隸制和虐待的組織Alternativa求助，但納貝夫的遺體最近便在奧倫堡地區的阿克布拉克村（Akbulak）附近被發現，證實是在零下10度的暴風雪中凍死。

Alternativa披露，在烏克蘭、哈薩克、烏茲別克等前蘇聯國家，每年有成千上萬人因被人蛇集團綁架而失蹤，在偏遠地區的農場或血汗工廠裡，以契約勞工的身份做苦工；這些綁架犯則從中賺取傭金。