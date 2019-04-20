女優大橋未久驚爆「有在賣」親吻片瘋傳　AV達人嘆價碼超低

▲大橋未久有著甜美笑容。（圖／翻攝自臉書／大橋未久）



國際中心／綜合報導

日本AV女優大橋未久2014年正式引退後，就鮮少露面。不過，近日一段名為「京城某公子」的短片在網路遭到瘋傳，只見一名裸著上身的男子與激似大橋未久的女子互相依靠，行為非常親暱。AV專欄作者一劍浣春秋就認為，「沒錯，大橋未久有在賣。」

擁有D罩杯的大橋未久過往活躍時間為2007年到2014年，引退後便很低調，沒什麼新消息傳出。然而，近期一段影片在社群媒體廣傳，裸著上身的男子先對鏡頭用中文說「你好」，接著疑似為大橋未久的女子也笑著說「你好」，兩人靠在一起，接著還親嘴。

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▲大橋未久昔日有多部作品。（圖／翻攝自臉書／大橋未久）



日本色情片評論家一劍浣春秋14日在臉書粉專發文，「陪京城某公子睡覺？大橋未久笑淫淫！」他在成人新聞情報站寫道，有人向他質疑這位女子的真實身分，但他相信影片中的人就是2014年退休的大橋未久。

一劍浣春秋透露，雖然經紀人曾表示這位引退女優已結婚，不過深知業界內幕的他猜測，經紀人並沒有說實話，至於為何大橋未久要陪陌生男子睡覺？他直言，「答案大家用膝蓋想就知道，沒錯，大橋未久有在賣。」

一劍浣春秋提到，他先前與負責安排女優去香港「交易」的人見面，對方爆出好幾個名字，其中就有大橋未久。他最後感嘆，其實女優透過這些活動拿到的報酬非常低，「少到我都覺得只打一炮不夠、包夜比較划算！」