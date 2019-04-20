痛毆23歲小媽媽…前男友擅闖民宅後逃走　她全臉發黑躺床險死

▲薩利姆被前男友痛毆。（圖／翻攝自臉書／Britney Salim）



國際中心／綜合報導

英國23歲女子薩利姆（Britney Salim）12日在自家遭到前男友攻擊，傷勢相當嚴重並住進加護病房，她的肝臟撕裂出血、肺塌陷，面部與下顎骨折。警方正在尋求31歲威廉姆斯（Shaka Williams）的下落，據悉他當時爬上陽台闖入女方的公寓。

薩利姆與威廉姆斯有一位9個月大的女兒，不過兩人已分手，她12日待在家時突然遭到襲擊，男方發洩怒氣後竟然丟下受傷的她揚長而去。她的阿姨後來抵達住處，本來要幫忙照顧這位母親的女兒，卻發現薩利姆失去意識躺在床上，看來不成人形，臉上都是黑色與藍色的瘀傷，緊急將她送醫。

據了解，薩利姆在加護病房接受治療，生命跡象穩定但有多處嚴重傷口，後來她醒來幾次，痛到尖叫的她也施打嗎啡止痛。由於她還無法發言，警方未能獲得完整陳述。

威廉姆斯當時疑似爬上陽台，跨越障礙進入薩利姆的公寓，打完人後便逃離現場。女方若沒有被阿姨發現很可能會死亡；不願透露姓名的一位親戚表示，看到薩利姆的模樣，大家都心煩意亂。

攻擊事件發生時，薩利姆的女兒正好在其他親戚家裡，大家負責替孩子籌錢，因為她的媽媽可能要住院一段時間。負責此案的警官沃利斯（Richard Wallis）公開了威廉姆斯常活動的幾個地點，呼籲有進一步消息的人士可與警方聯繫。