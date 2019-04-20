沙國姐妹遭家暴計畫5年逃家　「抓回去是死路」公開護照求庇護

▲馬哈與瓦法。（圖／翻攝自推特／@GeorgiaSisters）

記者丁維瑀／綜合外電報導

沙烏地阿拉伯一對姐妹過往計畫逃家長達5年，她們目前正在西亞國家喬治亞（Georgia）尋求庇護，並公開自己的身分，希望國際人權組織給予救援。這對25歲與28歲的姐妹聲稱，她們以前在沙國時受困家中，持續遭到男性家屬口頭與肢體上的虐待。

CNN報導，妹妹瓦法（Wafa Zayed al-Subaie）與姐姐馬哈（Maha）現居喬治亞首都第比利斯（Tbilisi），她們逃出沙國卻未能得到其他國家的庇護，因此公開請求國際協助。

兩人17日創建推特帳號，貼出自己的沙國護照證明身分，馬哈在影片中說道，「我們處在危險中，需要你們的支持才能傳遞我們的聲音。」她希望能夠有國家保護姐妹倆的生命安全，「請幫助我們。」

據了解，姐妹試圖申請前往澳洲的簽證，隨後卻收到錯誤訊息，猜測護照被動手腳。她們在網路公開露面後，喬治亞執法人員便追蹤她們，兩人接受警方問話，她們透露因為遭遇虐待而逃離沙國，如果家人強制她們回國，性命安全可能不保。

喬治亞內政部透過聲明指出，已經知道姐妹倆的擔憂，她們的其他家人並沒有在喬治亞。然而，這對姐妹的行為可能會違反沙國法律；在沙國，男性親屬可以控制女性從出生到死亡的種種活動，把她們永久視為「未成年人」。

姐妹倆指責，沙國的監護法條保護了施暴者，地方當局不願幫助受害一方。瓦法質疑，「這是我的選擇，我有完全的意願以及能力去離開沙國，我沒有犯罪，我的罪是什麼？」

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▲姐妹倆的護照。（圖／翻攝自推特／@GeorgiaSisters）



馬哈淚訴，她被迫與9歲兒子分離，「我父親會在我的孩子面前打我。這是我離開的最大動力，我活在男性家屬的憐憫下，比起活著，我更想要死亡。」根據聯合國難民署（UNHCR）最新公開數據，沙國2017年的難民與尋求庇護者共有2392人；美國（1143）、加拿大（453）、澳洲（191）、英國（184）與德國（147）是主要接受的國家。

沙國尋求庇護者在2015年後明顯增加，王儲薩爾曼（Mohammed bin Salman）躍上政治舞台後開始壓制不同聲音。沙國還有專門的監控網站，男性親屬握有大權，決定自己的家人能否出國，這使得女性要離開變得非常困難，她們往往要偷護照，或是更改手機軟體的設定。

瓦法表示，「你只能活一次，這並不是生活。」她必須獲得其他國家的許可，才能完成找工作、結婚等目標，「這些選擇是我們最基本的權利，可是我們都未能擁有。如果我們回到沙烏地阿拉伯，我們會被殺害或帶到女子監獄，沒有其他選擇。」

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