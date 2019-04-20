北愛爾蘭暴亂！女記者中槍身亡　曾入選《富比士》傑出青年

▲女記者麥基遇害後，民眾獻花哀悼。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

北愛爾蘭倫敦德利（Londonderry）19日爆發動亂，激進民族主義者與警方發生衝突，期間投擲汽油彈、磚頭及爆竹，一名女記者麥基（Lyra McKee）不幸中槍身亡。29歲的麥基是一名調查記者，被視為這個領域中的明日之星，也曾於2016年入選《富比士》30歲以下傑出青年（30 Under 30）。

非營利組織「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists）指出，麥基是英國2001年以來首位受害的女記者，警方認為嫌犯是新愛爾蘭共和軍（IRA）的成員，也將此視為恐怖主義事件，同時展開謀殺調查。

麥基生前仍在追逐新聞，還在推特上傳暴動的影像並寫道，「德利今晚，完全瘋狂。」《富比士》曾評論，麥基的熱誠在於報導許多人不在乎的事。CNN則指出，她的作品已受到國際矚目，也讓她獲得了出書的機會。

麥基在倫敦德利的克里根（Creggan）遇害後，英國首相梅伊表示，這次襲擊事件「令人震驚、相當愚蠢」。愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）則說，「這是一種仇恨行為，這不僅是對一位公民的攻擊，也是對我們所有人，我們國家和自由的攻擊。」

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▲▼ 當地警方已將此視為恐怖主義事件，同時展開謀殺調查。（圖／路透社）

