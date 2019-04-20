自殺昏迷「醫院帳單近300萬」　21歲男：在美國輕生就是這麼貴

▲ 喬丹感嘆，「在美國企圖輕生，就是如此昂貴。」（圖／翻攝自推特／@alcumist）



國際中心／綜合報導

美國一名21歲男子喬丹（Oliver Jordan）去年夏天企圖自殺，被發現後送醫搶救。昏迷一周後甦醒的他發現，所有的費用加起來竟然高達9萬3424美元（約新台幣288萬元）。喬丹在推特上分享帳單照片並寫道，「在美國企圖輕生，就是如此昂貴。」

帳單上可見十多個項目，包括病床、呼吸設備、電腦斷層掃描、肺功能檢查、急診病房等，其中最貴的是在檢驗室的費用，要價2萬9086美元（約新台幣89萬6430元）。不過喬丹表示，至今還是不知道當時檢驗了哪些項目，自己昏迷許久，而院方也沒有說明。

喬丹告訴《紐約郵報》，幸好自己有買保險，實際只要支付2850美元（約新台幣8.78萬元）。在奧克拉荷馬州擔任法律助理的他表示，對於無法負擔保險的人來說，這會是一場災難。醫療保健費用研究所（Health Care Cost Institute）的數據顯示，美國私人醫療體系收費高昂，2016年，美國人平均住院收費為1917美元（約新台幣6萬元）。

一名網友在推特上回應道，自己2017年時曾有自殺傾向，而被關進精神病房，度過一個周末，現在欠債1萬美元（約新台幣30萬8100元）。也有人說，自己企圖輕生後，欠下3萬2000美元（約新台幣98萬5800元）。此外，許多網友也留言關心喬丹說，「你需不需要有人陪你說說話？」他則回答，「我現在好多了，但非常感謝你伸出援手！若你需要任何幫助，我也會在這。」

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