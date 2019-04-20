5歲兒生日！警爸買紙炮興奮開射　拉開瞬間「GG斷根了」…妻笑壞

▲警察爸爸準備給5歲兒子生日驚喜，下秒竟然自己GG了。（圖／翻攝自YouTube）

國際中心／綜合報導

美國加州聖瑪麗亞市（Santa Maria）一名警察爸爸在兒子5歲生日時，買了一支五彩紙炮，正當孩子們興高采烈準備要慶祝時，沒想到這名爸爸拉開紙炮瞬間，竟然意外打爆自己的下半身，全程都被老婆錄影了下來，兒子生日秒變成自己的「斷根絕種日」。

綜合外電報導，這名警察爸爸為了慶祝5歲兒子亨特（Hunter）的生日，就準備了一支五彩紙炮，還打電話給老婆要帶孩子們至門口迎接，讓全家人看到他準備給兒子一個非常難忘的驚喜。

當爸爸一下車、手持五彩紙炮，看到可愛的兒子亨特時，便開始唱起了生日快樂歌，就當歌曲結束、他一拉開五彩紙炮，卻因為疑似「拿著反方向」結果紙炮爆開，直接射中他下體，讓他當場流露出疼痛的表情，妻子和兒子們全場笑翻，整段逗趣畫面都被錄製下來。

影片一出，許多網友紛紛留言表示：「這真的是很好的禮物給5歲生日的小男孩」、「永遠記得的生日」、「超酷的爸爸」、「他不小心在妻子和小孩面前說了f開頭的髒話XD」、「兒子生日變成了自己的絕種日」、「警察竟然被打中下體哈哈」。