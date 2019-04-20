「女兒長大就換人」渣男拿棒棒糖設陷阱…玩壞3女童！女友竟是共犯

▲男子長期性侵女兒。（圖／pixabay，示意圖，與本文當事人無關）

國際中心／綜合報導

澳洲陽光海岸（Sunshine Coast）一名29歲男子最近被爆出曾性侵自己的親生女兒超過3年，當女兒長大後不符合他的性慾，便「轉移目標」，與30歲女友策畫性侵女方的女兒，侵犯行為的細節相當可怕，但受限於澳洲法律規定保護受害女童，無法曝光他們的姓名。

綜合外電報導，這名男子與老婆保持「開放式戀愛關係」，各自找新對象玩樂，或是大玩「3人行」享受肉體交疊的歡愉。調查指出，男子在2011年就已經性侵他們最大的女兒3年，當大女兒長大後便不符合「他的性慾」，於是他轉頭性侵二女兒以及新女友的女兒。

法官朗（Gary Long）表示，當男子的老婆帶著兩個女兒離開，男子就和新女友繼續性侵只有5歲的女兒，在新女友準備同居之前，她早就知道男子有著這麼特別的「性慾望」，因此暗自協助讓自己女兒被男子當作性玩具使用。

整起性侵案件曝光，這些受害的孩童在法庭上都提供證據指自己在家裡被性侵，其中，男子還拿「棒棒糖」誘惑女童，最後性侵得逞。男子最後遭法院以性侵和不當關係，判16年8個月；而女友共犯則被控3項性侵罪與2項猥褻罪，判11年3個月有期徒刑。