覓食流浪700公里　俄發動「送迷路北極熊回家」大作戰

▲北極熊「烏姆卡」為了覓食流浪700公里，已經餓得不似「熊」形。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

俄羅斯遠東堪察加半島(Kamchatka Peninsula)一個小鎮的的鎮民，日前震驚的發現一頭北極熊為了尋找食物，竟然從棲息地流浪了數百公里來到這裡覓食。

俄媒周三(17日)報導，專家推測，由於最近的北極熊棲息地，是在北方700公里外的楚科奇(Chukotka)，因此這頭看起來筋疲力竭的熊北極熊很可能是從該地隨著浮冰，一路輾轉南漂，最後才來到季利奇基鎮(Tilichiki)。環保人士說，北極熊在浮冰上漂流時，可能已經失去了方向感。

「綠色和平組織」的丘普羅夫(Vladimir Chuprov)說：「由於氣候暖化，北極的冰逐漸褪去，北極熊的覓食環境越來越小、也越來越困難。牠們正在尋找新的生存方式，而最簡單的方法，就是接近人類。」

當地媒體報導，當地人對這隻北極熊的到來十分歡迎，還給牠魚吃。網上發布的影片顯示，這隻動物從鎮民的身邊走過，絲毫沒有攻擊性。

但這隻被民眾暱稱為「烏姆卡」(Umka)的熊熊，儘管目前身體健康無大礙，但在屢屢挨餓、 陌生環境不宜居住等不利因素威脅下，俄羅斯當局已準備展開「送熊熊回家大作戰」。

他們計畫先用鎮靜劑讓熊熊睡著，然後再用直升機將牠空運到原來的棲息地楚科奇，預計未來數天內就會行動。

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