他20歲就征服聖母峰…3世界級登山家在加拿大遇雪崩　推測已罹難

▲美國職業登山家羅斯凱利在加拿大落磯山脈遭遇雪崩，推測已經罹難，右圖為他IG上傳的最後一張照片。（圖／翻攝自Instagram／jessroskelley）



記者王致凱／綜合外電報導

加拿大公園管理局18日表示，加拿大西部落磯山脈發生雪崩，3名世界級知名登山家在山難中失蹤，推測已經罹難。3名失蹤者分別是36歲美國人羅斯凱利（Jess Roskelley）、35歲奧地利人奧爾（Hansjörg Auer）和28歲同為奧籍的登山家拉馬（David Lama）。其中，羅斯凱利在20歲時就成功登頂聖母峰，曾是最年輕征服聖母峰的紀錄保持人。

路透社引述登山媒體消息指出，3人是在4月16日出發，攀登班夫國家公園（Banff National Park）的郝斯隘口（Howse Pass）東側，結果不幸遇難。該條路線是一條較具挑戰性的攀登路線。

加拿大當局沒有公布3名登山客的姓名，僅說他們為1名美籍人士和2名歐洲籍人士，並形容他們是「經驗老道的專業登山運動員」。加拿大公園局表示，3人於17日失蹤。

羅斯凱利最著名的事蹟，是在2003年間以20歲之齡成功登頂聖母峰，成為當時最年輕征服世界最高峰者，是3人中名氣較響亮的登山專家。而奧爾和拉馬也曾攀過一些世界最難征服的山峰，同樣也是享譽世界的登山家。

加拿大公園局發表聲明表示，「公園局遊客安全專家立刻動員直升機從空中搜救，發現多處雪崩痕跡，並發現登山器材殘骸。」公園局表示，證據顯示3名登山者都已經罹難，但沒有透露更多細節。

由於該地區目前天氣情況惡劣，且仍然有雪崩風險，因此公園局暫時還沒辦法展開進一步搜索。

▼與羅斯凱利同行的另外兩名奧地利籍登山家奧爾（左）和拉馬（右）。（圖／翻攝自Instagram／hansjoergauer、davidlama_official）



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