狂打海洛因「血管爛光」…雙手發黑流膿　心碎母PO照：救救她

▲瑞秋從11歲開始吸毒，最後手臂潰爛差點截肢。（圖／翻攝自Facebook／Rachael Keogh）



記者王致凱／編譯

來自愛爾蘭的瑞秋從11歲開始吸毒，年紀輕輕就染上海洛因毒癮，直到兩隻手臂的血管都因為注射毒品而硬化還繼續吸毒，甚至抓起針頭猛捅自己皮膚微血管，最後兩隻手都出現黑色膿瘡，面臨截肢命運。她心碎的母親將瑞秋的慘狀拍照求助，才讓她從此覺悟，最終戒毒成功。

根據《愛爾蘭太陽報》（Irish Sun）報導，來自都柏林的瑞秋（Rachael Keogh）今年39歲，第一次吸毒是在她11歲那年，原本從搖頭丸開始，後來毒癮越來越大，13歲就開始吸食海洛因。

瑞秋向愛爾蘭廣播電視台（RTÉ One）說，「我去了Disco舞廳，吃了一顆搖頭丸，結果直到26歲我都沒真正清醒過，這就是我的感覺。」她形容，她感覺自己被某種龐然大物抓至脖子控制身體，直到26歲時才終於脫身。

自從第一次接觸海洛因後，瑞秋立刻深陷其中無法自拔，到了15歲時，她已經開始透過手臂靜脈注射方式吸毒，在街頭打零工賺來的錢全花在毒品上，沒錢時就乾脆到處行竊，也因此多次進出監獄。她形容，監獄就像是一間「犯罪學校」，「就像是被送進去學習更高超的犯罪手法，也學著施打效力更強的毒品。」

就這樣過了幾年，直到她過了25歲，毒癮已經到了非常嚴重的地步，醫生甚至警告她，她的手臂因為注射太頻繁而逐漸潰爛。瑞秋形容，「畫面真的很恐怖，我的血管壞光了，我根本找不到地方扎針。」最後，瑞秋乾脆往微血管注射海洛因，結局是兩隻手都發黑流膿，瀕臨截肢邊緣。

瑞秋的母親見到這幕，心完全碎了，只好將女兒的情況拍下公開求助，瑞秋也因此在2006年受到大眾矚目。在眾人的支持與鼓勵下，瑞秋被安置到勒戒中心3個月，開始漫長的戒毒之路。

瑞秋說戒毒的過程非常痛苦，形容「當沒辦法接觸毒品時，你會變得嚴重憂鬱，有自殘自殺傾向，這也是為什麼許多人戒毒失敗」，「如果沒有適當的治療方法，人們往往會再度施打毒品。」她也坦承，過去10年的戒毒歷程並非一帆風順，她也曾回頭再使用毒品。

幸好，在眾人的鼓勵下，瑞秋已經完全康復，並將心路歷程寫成一本書，希望藉自己的經驗告誡大眾。瑞秋現在已經是1個孩子的媽，她說，如今手臂上遺留的針孔痕跡是她「自豪的疤痕」，時時提醒自己別再走回吸毒的不歸路。