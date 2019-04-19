替川普付封口費又勒索貝佐斯　《國家詢問報》30億求售

▲《國家詢問報》跟川普的關係一向友好。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

涉及替總統川普付給婚外情對象「封口費」、以及因政治恩怨猛爆亞馬遜創辦人貝佐斯性醜聞的《國家詢問報》(National Enquirer），將被母公司AMI出售。AMI表示，不想再經營小報，未來專注在青少年品牌及廣播業務。

AMI周四(18日)表示，擬把《國家詢問報》連同旗下另兩份小報《寰球報》(The Globe)、《國家調查報》(National Examiner)， 賣給《哈德遜新聞》(Hudson News)老闆兼執行長科恩(James Cohen)。

出售件暫未公開，但《華爾街日報》報導，代價是1億美元(約30億元新台幣)。 《紐約時報》引述知情人士的話說，《國家問詢報》早已呈虧損狀態，AMI大股東也想擺脫與該報關係，數周前已向外界放消息求售。

《花花公子》前模特兒麥克道格之前聲稱，多年前跟川普有過婚外情。2016年總統大選舉期間，AMI支付她「封口費」 15萬美元(約450萬元新台幣)。AMI去年跟紐約檢察官達成協議，終止非法競選經費的調查。同樣捲入此案的川普前私人律師科恩(Michael Cohen)，則於去年底因違反競選財務法及向國會作偽證遭判刑 3年。

後來，貝佐斯指控《國家詢問報》用他的婚外情照片勒索他，並稱此一事件跟政治有關，矛頭直指川普及其好友AMI執行長佩克(David Pecker)。原因是貝佐斯旗下的《華盛頓郵報》屢屢修理川普，跟川普關係友好的《國家詢問報》，以是為鐵桿兄弟報一箭之仇。