怪魚愛聞尿味「鑽生殖器」！亞馬遜藍色吸血鬼　最慘要直接切掉

▲亞馬遜河流域是世界上物種最多樣的地區。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合外電報導

南美洲亞馬遜雨林擁有豐富的生態環境，是全球物種最多樣的熱帶雨林。不過，這裡有一種外表看似人畜無害的透明小魚「牙籤魚」，天性靠寄生吸血為生，據說相當喜歡「尿液」的氣味，當地人相信這種魚有可能鑽入男性生殖器吸血。若不幸遭這種魚寄生，最嚴重可能得「斷根」才能解決，又被稱為「藍色吸血鬼」。

別名「牙籤魚」的怪魚，正式名稱是「卷鬚寄生鯰（Candiru）」，屬於鯰魚的一種分支，分布於亞馬遜河流域，有著平滑且帶有黏液的表皮，身體是半透明狀，魚鰓處帶有倒勾狀的刺，會寄生在大型魚類的鰓蓋內吸血。傳說中，這種怪魚也可能誤入哺乳類動物的尿道中，造成患者嚴重創傷。

據當地口耳相傳的說法，牙籤魚喜歡尿液的氣味，只要在水中聞到味道，就會鑽入人類下體吸血，甚至會吃掉人體組織，只能靠手術取出，更嚴重的情況還可能得切除生殖器官保命。當地居民會避免在河水中隨意大小便，下水前還會用繃帶將生殖器緊緊纏住，防止重要部位被牙籤魚「入侵」。

不過，關於牙籤魚究竟會不會鑽入人類生殖器官，英國廣播公司（BBC）曾刊登過一篇文章指出，在過去數十年內，只發生過一起有可靠文獻記載的案例。1997年，巴西瑪瑙斯（Manaus）一名男子尿道遭「牙籤魚」鑽入，泌尿科醫師沙瑪德（Anoar Samad）宣稱，他花了好幾個小時替患者動手術，才設法將已經死去的魚屍從病患陰莖拉出。但外界對這起案例的真實性持保留態度。

生物學家史巴德（Stephen Spotte）曾在1999年拜訪沙瑪德醫師，看過他保存的「牙籤魚」標本，發現該條魚的體型太大，不太可能鑽入人類尿道，加上醫師宣稱他先剪斷了魚的脊椎骨才將其拉出，但保存的標本卻沒有見到任何類似痕跡。

另一方面，根據加拿大卡加利大學生物力學專家伯特倫（John Bertram）的說法，魚要是想順著尿液「逆流而上」，不止要游的比小便時的尿流流速還快，還得設法克服重力的影響，「在任何情況下，即使卷鬚寄生鯰能夠逆流而上，牠也必須完全待在尿液之中，這是非常困難的。」BBC指出，從本質上來看，卷鬚寄生鯰透過此方式鑽入人類陰莖的想法不可能實現，因為其違反流體力學的定律。

史巴德是唯一一位致力於研究「牙籤魚傳說」的學者，他也對這起案例持保留態度，但並沒有全盤否定。他說，「我的意思是，患者自己甚至不知道卷鬚寄生鯰是什麼，很難相信他能編出這種故事。」儘管當地人言之鑿鑿，強調在亞馬遜河裡小便時就能實際感覺到「牙籤魚的攻擊」，但史巴德將「被魚鑽入尿道」的可能性形容為「就像被鯊魚咬的同時，又剛好被閃電劈中」。