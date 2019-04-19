調查：禿頭男床戰機會少　床上表現卻比多毛男更優！

▲全球最著名「禿頭男」之一、亞瑪遜執行長貝佐斯因為出軋鬧上離婚之路。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

頂上無毛的男人感覺上不那麼吸引人。但在床上他們仍然對自己評價很高。長期以來流傳著一種說法：禿頭的男人比「多頭毛」的男人更富男人氣息。如今最新一項調查似乎顯示(根據禿頭男士們的說法)，當中的確有幾分道理。

調查指出，約38%的英國禿頭男自評在床上的表現「不錯」(good)、或「好棒棒」(brilliant)。相對的，只有29%的英國「多頭毛男」如此評價自己。

五分之一的禿頭男表示他們的性生活比較少，對伴侶的吸引力也遜於頭髮多的男人。調查顯示，禿頭男也更容易「偷吃」， 並且會出現焦慮、憂鬱和自卑等問題。

這項由「哈雷街健髮診所」(Harley Street Hair Clinic)進行的調查發現，超過三分之一 (36%)的受訪者有因為壓力而感到焦慮的問題，另有29% 的人表示，壓力導致他們感到沮喪。

有一定程度掉髮的受訪者更傾向於認為自己在日常生活中壓力很大，佔比33%。相對的，有這樣困擾的「多頭毛男」只佔14%。

「哈雷街健髮診所」主任柯罕(Nadeem Uddin Khan)談到此一發現時說：「我們不應該低估掉髮所帶來的心理創傷。這也是為什麼一些頭少的男人可能會以出軌行為來作為補償，以此證明自己仍然很有魅力。」

英國男性出現明顯掉髮的平均年齡是38歲。遺憾的是，男性禿頭在很大程度上取決於基因。但掉髮者的侶伴之中，只有三分之一(31%)希望她們的伴侶對改善掉髮有所作為。另外三分之二，由於對禿頭伴侶的床上表現感到滿意，因此對他們的「頂上無毛」，也就不怎麼計較了。相關報導請看這裡