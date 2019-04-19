絕美藍鑽「奧卡萬戈藍」現身！要價數10億...罕見度爆表：如銀河系發現星星
▲拋光後的「奧卡萬戈藍」達20克拉。（圖／翻攝自Okavango Diamond Company官方臉書影片）
國際中心／綜合報導
非洲博茨瓦納（Botswana）近日亮相在境內發現的罕見藍色彩鑽，被命名為「奧卡萬戈藍」（Okavango Blue），超過20克拉。據了解，該顆珍貴的鑽石淨度相當高，它的身價可與目前世界現存最大的藍色鑽石「希望鑽石」相互比擬。鑽石公司（Okavango Diamond Company）總經理表示，每個看過這顆鑽石的人都會對於它的獨特顏色感到驚嘆。
綜合外媒報導，「奧卡萬戈藍」於17日在博茨瓦納的奧拉帕鑽石礦（Orapa）中被發現，未加工前重達41.11克拉。接手的奧卡萬戈鑽石公司（Okavango Diamond Company）總經理特哈爾（Marcus ter Haar）更對這個鑽石發表評論，這種顏色的寶石相當罕見，是相當難得的發現，「就像在銀河系中發現一顆星星般罕見，我們一眼就看得出來，這是一顆很特別的鑽石」。
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▲「奧卡萬戈藍」預計將在年底前出售。（圖／路透）
拋光後的「奧卡萬戈藍」重達20克拉，特哈爾還說，每個看過這顆鑽石的人都會對於它的獨特顏色感到相當驚嘆，「這與我們之前見過的任何鑽石」。報導更指出，會命名為「奧卡萬戈藍」，意在讚美「博茨瓦納的自然寶藏與世界遺產奧卡萬戈三角洲」。當然，它也是博茨瓦納政府鑽石銷售與營銷部門「奧卡萬戈鑽石公司」的代表象徵。目前這顆鑽石尚未出售，價值恐超過數十億台幣，未來也會有展出的機會。
不過特哈爾透露，「奧卡萬戈藍」預計將在年底前出售，它理所當然是最出色的一顆鑽石。據了解，鑽石是博茨瓦納的主要天然資源，約佔政府收入的一半，美國寶石學院（Gemological Institute of America）也對該顆鑽石有所描述，「明亮切割的橢圓形鑽石（Oval Brilliant Cut），20.46克拉，幻彩深藍色」。
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A story spanning 3 billion years. Botswana’s finest natural treasure, radiant with the light at the start of everything and resplendent in the very essence of time itself. Some unfathomable, eternal something. This is the Okavango Blue of Botswana. Join the remarkable journey by following the link in the bio #TheOkavangoBlue
Okavango Diamond Company（@okavangodiamondcompany）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 17 日 上午 1:10 張貼