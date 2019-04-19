絕美藍鑽「奧卡萬戈藍」現身！要價數10億...罕見度爆表：如銀河系發現星星

▲拋光後的「奧卡萬戈藍」達20克拉。（圖／翻攝自Okavango Diamond Company官方臉書影片）

國際中心／綜合報導



非洲博茨瓦納（Botswana）近日亮相在境內發現的罕見藍色彩鑽，被命名為「奧卡萬戈藍」（Okavango Blue），超過20克拉。據了解，該顆珍貴的鑽石淨度相當高，它的身價可與目前世界現存最大的藍色鑽石「希望鑽石」相互比擬。鑽石公司（Okavango Diamond Company）總經理表示，每個看過這顆鑽石的人都會對於它的獨特顏色感到驚嘆。

綜合外媒報導，「奧卡萬戈藍」於17日在博茨瓦納的奧拉帕鑽石礦（Orapa）中被發現，未加工前重達41.11克拉。接手的奧卡萬戈鑽石公司（Okavango Diamond Company）總經理特哈爾（Marcus ter Haar）更對這個鑽石發表評論，這種顏色的寶石相當罕見，是相當難得的發現，「就像在銀河系中發現一顆星星般罕見，我們一眼就看得出來，這是一顆很特別的鑽石」。

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▲「奧卡萬戈藍」預計將在年底前出售。（圖／路透）

拋光後的「奧卡萬戈藍」重達20克拉，特哈爾還說，每個看過這顆鑽石的人都會對於它的獨特顏色感到相當驚嘆，「這與我們之前見過的任何鑽石」。報導更指出，會命名為「奧卡萬戈藍」，意在讚美「博茨瓦納的自然寶藏與世界遺產奧卡萬戈三角洲」。當然，它也是博茨瓦納政府鑽石銷售與營銷部門「奧卡萬戈鑽石公司」的代表象徵。目前這顆鑽石尚未出售，價值恐超過數十億台幣，未來也會有展出的機會。

不過特哈爾透露，「奧卡萬戈藍」預計將在年底前出售，它理所當然是最出色的一顆鑽石。據了解，鑽石是博茨瓦納的主要天然資源，約佔政府收入的一半，美國寶石學院（Gemological Institute of America）也對該顆鑽石有所描述，「明亮切割的橢圓形鑽石（Oval Brilliant Cut），20.46克拉，幻彩深藍色」。