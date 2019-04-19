通俄門報告曝川普妨礙司法　民主黨要求穆勒到國會作證

▲眾院司法委員會主席納德勒查，要求特別檢察官穆勒就「通俄門報告」到國會作證。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

美國眾議院司法委員會主席納德勒(Jerrold Nadler)表示，「通俄門報告」顯示總統川普過去兩年不斷阻撓司法調查，並顯示他有涉嫌妨礙司法及其他失當的舉動，民主黨將要求川普對有關行為負責。

納德勒周四(18日) 致函特別檢察官穆勒，要求他在5月23日或之前到國會作證，完整交代報告內容。 納德勒認為，儘管「通俄門報告」無法對川普是否阻撓司法部門調查作出定論，但該報告已透露部分讓人不安的證據，顯示川普涉及妨礙司法公正和其他不當行為。納德勒強調，國會有責任要求川普為自己的行為負責。

納德勒指出，報告同時顯示穆勒不向川普提控的原因，是因為受司法部政策所限，讓現任總統不會遭到起訴。他也指控司法部長巴爾不惜踐踏司法部以保護川普。納德勒補充說，唯有公開完整、未經刪節的調查報告內容，以及當面向穆勒提問，才能找出真相。

他後來在社群網站上公開他寫穆勒、要求他到國會的信。 眾議院議長裴洛西及參議院民主黨領袖舒默則發表聲明：指穆勒的報告跟巴爾上月依據報告所寫的摘要在「川普有否妨礙司法公正」回題上有極大差異，同時批評巴爾在公開報告前開記者會是企圖影響輿論，讓人不免懷疑巴爾的公正性， 唯有讓穆勒在國會公開作證供，才可挽回大眾的信心。