快抬頭！「粉紅月亮」就在今晚　迎接4月最圓最亮天文奇觀

▲ 粉紅月亮將於19日晚間出現。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

國際中心／綜合報導

擁有浪漫的「粉紅月亮」（Pink Moon）之稱的4月滿月將於今（19）日格林威治標準時間上午11時12分（台灣時間晚間7時12分）出現。今晚的月亮會較平常更大，但肉眼難以看出差異；受到大氣中的煙霧、塵埃影響，顏色看起來會更接近紅色或橙色。

儘管被稱為粉紅月亮，但今晚的月亮實際上並非粉紅色，因為月亮位置較低，偏藍的光會被大氣層過濾，使人眼看到更多紅光。根據美國版黃曆《老農年鑑》（Old Farmer's Almanac），美洲原住民以當地常見的一種粉紅色花朵——早春盛開的野生草本夾竹桃（Phlox，又稱福祿考、天藍繡球等）為其命名。而4月的滿月同時還有雞蛋月亮、魚月亮等稱號。

根據安大略省本土掃盲聯盟（Ontario Native Literacy Coalition）說法，北美原住民歐及布威族人（Ojibwe）將4月滿月稱作「吸盤月」（Sucker Moon），以常見的吸盤魚（suckerfish）命名。吸盤魚就是鮣魚，被該族人視為靈界與人間的信使。在同一地區的克里族人（Cree）則稱其為「鵝月」（Goose Moon），因為4月是鵝在南遷過冬後返回北方的月份。