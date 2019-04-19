越南高三男帶女友上賓館！驚見主任偷吃女老師　立馬找師母抓姦

▲ 越南一對高三情侶上賓館開房間，意外見到訓導主任也來光顧。



國際中心／綜合報導

如果開房間巧遇高中主任，你會怎麼反應？越南諒山省一對高三情侶到賓館開房間時，因為忘記帶保險套，男學生在出房門時，意外驚見訓導主任正帶著已婚女老師開房間，沒想到男學生先下手為強，直接開大絕散布消息，讓老師們的另一半來抓姦，自己與女友則趁機逃跑。

根據Soha網站報導，越南諒山省衼陵縣（Huyện Chi Lăng）的一所中學校風嚴謹，其中訓導主任（Hoàng Văn Q）的嚴厲作風更是聲明遠播，據稱只要學生指甲、頭髮過長，就會被當場記點，手機如果被發現私藏A片，更會被當場摔爛。

正巧的是，該校一對高三文科情侶日前到鄰鎮一家賓館開房間時，男學生發現忘記帶保險套，於是在女友堅持戴套下，準備下樓購買。沒想到，男學生才到樓梯口，就看到訓導主任與已婚老師（Nguyễn Thị T）在櫃台辦理登記，嚇得趕快躲回房間內，並死盯著門上的貓眼。

由於短時間內馬上回到房間內，女學生立刻詢問「這麼快就買到了」，男學生回應請她安靜一點，並告知訓導主任也上賓館的消息。沒想到，女學生立刻驚慌地穿好衣服，準備逃離房間，這時男學生立刻阻止她並說，「你傻啊，這一出去被逮到就完了」。

當時男學生從門上貓眼看到2位老師從門前經過時，立刻把耳朵貼在門上算腳步聲，並估算老師們的房間大概在房門右邊7步距離後，立刻以到鄰鎮買奶茶的理由致電不少好友，散佈他看到訓導主任開房間的消息。

在消息曝光後，男學生和女友看到訓導主任與女老師的另一半，各自帶不少人來到賓館，並聽到房間內傳來的爭吵聲和電風扇倒下的聲音。隨後，他們便趕緊退房，逃離現場，並在事後看到網路上瘋傳老師們被抓姦的3分鐘影片。

值得一提的是，影片曝光後，2名老師立刻引起輿論撻伐，但當事男子於事後澄清，自己當時因為吃壞肚子，不停地嘔吐，所以才會在女老師的建議下到旅館休息，當時她說「脫掉衣服後，可以給我擁抱」，沒想到女子丈夫卻突然打開房門。

對此，女老師則不願多談任何內容，直說人們只看見部分事實，大眾的發言對她而言都不重要，許多人都只是鍵盤英雄而已。

女老師的丈夫表示，其實他很久之前就已經掌握兩人的關係，目前，太太與主任都已經收到當地教育培訓部的警告，並受到暫停教學工作的處分。

▼ 從影片中可以看到，兩人裸體躺在床上，男子則趕緊穿上衣物。（圖／翻攝自臉書／Xì Trum 8）

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