日本新鈔5千圓津田梅子「頭像疑顛倒」！ 萬元鈔混血孫帥到犯規

▲原本津田梅子的臉部應該朝向右邊。（圖／翻攝自推特@aclr_fskm）



國際中心／綜合報導

日本政府日前公布新版鈔票，有眼尖網友發現，其中5千日圓上面的「津田梅子」肖像好像怪怪的，和她平常被展示出來的照片左右顛倒，疑似是日本政府把她照片翻轉後才印在鈔票上。對此，日本官房長官菅義偉表示，其實鈔票上的圖像「是描繪雕刻而成」，不是直接拿照片來印刷這麼簡單。

據《朝日新聞》報導，津田梅子最出名的這張照片是在她36歲拍的，由津田塾大學所提供，不過仔細看會發現，這張照片和新版的5千日圓上的一模一樣，只是竟然左右顛倒了。

津田塾大學公關指出，「新鈔上的頭像和展示的照片，怎麼2張臉面對的方向不同？」財務省則解釋說，他們並沒有原封不動地把照片印上去，由於過去鈔票的頭像幾乎都朝向內側，所以為了調整成這項慣例，才把津田梅子的照片左右顛倒。

據了解，日本國立印刷局技術人員為了練習，10年前曾向津田塾大學徵求津田梅子18歲、24歲、36歲及50歲時的4張照片，如今36歲時的照片被印在新鈔上，卻引發全民爭議，但仍有不少人認為「頭像正反沒有差別」，她的人品和事蹟才是大家該關注的焦點。

新鈔預計2024年開始發行，有網友就擔心，如果這5年內沒有到日本旅遊，那麼舊紙鈔是否就不能用了？事實上，由於日本很少出現假鈔，所以過去發行的日幣基本上還是可以用，舊鈔則會由日本央行慢慢回收，因此，有計畫5年後才要到日本玩的民眾，屆時仍可使用舊鈔。

最近除了5千圓日鈔引發討論外，萬元大鈔主角澀澤榮一的後代「澀澤侑哉」也帥到成為焦點。他今年21歲，是日本新銳男模，混血外型再加上澀澤榮一的後代身分，讓他想低調也難。

▼澀澤侑哉的混血五官特別引人注目。（圖／翻攝自IG@yuya__shibusawa）



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