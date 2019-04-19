慧眼看天下／台版川普？　郭台銘角逐藍營總統初選

▲《慧眼看天下》話題面對面單元，特別邀請政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。（圖／新聞節目中心）

新聞節目中心／綜合報導

現在國內最熱的話題，就是鴻海董事長郭台銘要選總統，連紐約時報的報導也以「郭台銘製造你的iPhone，如今他想統治台灣」為標題，發布郭台銘決定參選總統的報導。政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生表示，很多人把郭台銘對比美國總統川普，因為以往傳統的政治人物，多為法政背景，但這兩人卻是企業家出身，而他會不會成為「台灣版川普」，也引發國際媒體關注。

郭台銘宣佈參選總統，創下台灣總統選舉首度有企業家候選人的先例。嚴震生分析，郭董雖沒有從政經驗，但他一手把鴻海打造成世界級大企業，也讓他成為台灣首富，就個人聲望和競選財力而言，都是一大優勢。只是企業家總統，究竟好不好? 目前還有許多問題需要解決，一是如何平衡企業家與公職的角色，因為在一般人眼中，郭台銘就等於鴻海，能不能完全切割國家利益與公司利益，備受關注。另外，鴻海集團旗下的富士康在中國大陸有龐大的事業投資，但近年來，大陸對台壓迫力道加大，如今決定投入總統選舉戰局，兩岸關係勢必成為焦點。

另外最近政壇討論度也很高的話題，就是「台灣關係法」了，而今年也是美國在台協會(AIT)成立滿40年，為了慶祝台灣關係法周年，美國這次派出前眾院議長萊恩，率領代表團來台祝賀。嚴震生表示，萊恩雖然今年一月剛從眾議院議長的位子離開，但卻在共和黨內具備相當重的份量，他曾在2012年代表黨內選副總統，與美國總統川普關係相當密切，今年49歲的他，將來的政壇之路仍大有可為。而眾議院議長層級其實很高，美國總統之後的繼位順序分別是副總統(參議院議長)、眾議院議長，這也足以顯現萊恩的大咖程度。而外界認為萊恩這次來台，也代表美方越來越重視與台灣的關係發展。