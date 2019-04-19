反疫苗大軍到處晃！8月大女嬰染麻疹　媽痛訴：你們害了我孩子

▲費妮一直都很注意讓孩子接種疫苗，沒想到自己的女嬰卻仍感染。（圖／翻攝自臉書／Fay Sukenik）

記者丁維瑀／綜合外電報導

全球有多國今年爆發麻疹疫情，來自以色列的女嬰希拉（Shira Goldschmidt）8個月大時曾被傳染，所幸後來接受治療並康復。然而，她的母親費妮（Fainy Sukenik）依舊相當生氣，認為自己的寶貝是被其他沒有接種疫苗的孩子所傳染，「我在臉書寫信給反疫苗的人，因為你們的決定，你們傷害了我的小孩。」

CNN報導，費妮居住在美國與以色列，她的孩子們都有接種疫苗，女嬰則因為還不到1歲，暫時無法施打疫苗。希拉去年12月開始出現症狀，包括流鼻涕、發燒等，起初就醫時，醫師只說這是一種常見的病毒，很快就會康復，直到幾天後她的身體出現紅疹，家長才明白孩子感染麻疹。

儘管費妮有著豐富的育兒經驗，看到女嬰身體充滿紅疹時，她依舊非常害怕，「它們無所不在，在她嘴裡，在她手指間，在她腳趾間。」希拉一度無法吃東西，也沒辦法喝水，她的呼吸很淺，甚至難以抬頭。

意識到事態嚴重，費妮與老公趕緊將女嬰送往醫院，讓她暫時隔離並接受治療。費妮後來在臉書寫道，「讓我們來談談，那些認為疫苗代表撒旦與邪惡的人，他們選擇的自由。應該說，他們有權相信自己所選擇的任何事，但我們也該討論別人為此付出的代價。」

費妮認為，反對疫苗的族群乾脆就待在一處封閉的地方，不然就拿著告示牌，提醒別人他們的小孩沒有施打疫苗。她告訴CNN，「你不想要接種疫苗，你是否會感到羞恥？不，你不會覺得羞恥，所以你該戴個標誌，讓我選擇我的孩子是否要跟你的孩子玩。」

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據，麻疹具有高傳染力，1歲以下的嬰兒要是進入一個2小時前曾有麻疹患者的空間，就有可能受到感染。傳染病專家認為，類似的情況在美國發生，反對疫苗者會將麻疹傳染給1歲以下的嬰兒；德州休士頓貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）疫苗科學家霍特茲（Peter Hotez）就說，「這絕對是不可避免的。」

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▲女嬰目前已恢復健康。（圖／翻攝自臉書／Fay Sukenik）

美國去年開始爆發麻疹，當時紐約有一名沒打疫苗的兒童曾拜訪以色列並受感染。事實上，美國的疫情不如以色列嚴重，卻也是不能輕忽，根據CDC說法，每1000名感染麻疹的兒童中，有1到2人會死亡。

希拉本周年滿1歲，她恢復良好，現在開始學習走路；不過她沒有完全擺脫困境，醫師表示，她未來幾年內有可能會受到麻疹所引起的併發症影響。CDC指出，雖然機率很低，但孩童感染麻疹後的7到10年間，有機會罹患亞急性硬化腦炎。

費妮說，她心中仍有恐懼。她的臉書貼文引起廣大迴響，有正、負面的留言，反對疫苗者攻擊她是一位壞媽媽，或說她的孩子有基因上的缺陷，「如果他們想與我挑起紛爭，我不會害怕。我在自己家中已看到嬰兒罹患麻疹的意義，責任在我們身上，必須確保這種傳染病消失，不會發生在另一個嬰兒身上。」

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