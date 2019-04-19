黨徽太多眼花投錯黨　印度男懊悔「自切食指」！　

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每當選舉來臨，大家總想把自己神聖的一票投給心儀政黨。不過，正當印度「地表最大規模民主選舉」進入第二階段，有一名25歲選民庫瑪爾（Pawan Kumar）卻因為眼花投錯黨，一氣之下竟然痛心地切斷自己的左手食指。

根據BBC報導，印度大選正進入第二階段的投票，庫瑪爾18日在印度北方邦的布蘭德斯哈赫爾鎮（Bulandshahr）投票時，原本他想投給一個地區政黨，卻因為投票機上有太多黨徽符號，不小心投給執政黨印度人民黨（BJP）。

▼ 庫瑪爾的左手食指還包裹著繃帶。（圖／翻攝自推特）

由於選民使用印度電子投票機之後，手指短時間內都會殘留墨水痕，庫瑪爾一氣之下竟然將投錯票的怒氣發洩在身上，直接切斷自己的左手食指。幸運的是，在接受醫院的治療後，庫瑪爾很快就恢復出院。事後，他才發布影片澄清，「當時我想投給大象，卻不小心投給花」。

由於印度許多地方的人民識字率較低，因此每個候選人的姓名旁都會顯示各黨黨徽，方便選民辨識投票。其中，蓮花正是印度人民黨的黨徽，至於大象則是大眾社會黨（BSP）的黨徽。

印度大選於11日登場，這個「地表最大規模民主選舉」為期39天，分7階段進行，共有9億選民參與。印度人口眾多、幅員遼闊，許多住在偏遠山區、沙漠的選民就算騎著駱駝、戴氧氣筒也要前往投票。選委會今年設立了104萬個投票所，甚至為獨居深山的人設立「專屬投票站」，凸顯出每一票都一樣珍貴。

▼ 投票器上的候選人姓名旁都有黨徽。（圖／翻攝自網站／印度選舉委員會）

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▼ 印度投票器的操作說明。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

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