聖母院大火「最後溫馨美照」釣出本尊！　他感謝：照片會好好珍藏





▲ 這對父女檔的互動看起來相當溫馨。（圖／翻攝自推特@brookeawindsor）

記者詹雅婷／編譯

法國巴黎聖母院15日發生大火遭到重創，但就在失火前不久，一對父女在聖母院前的溫馨互動的畫面被捕捉下來上傳推特，引起上萬網友熱議。如今，這名父親已和拍下照片的網友連絡，並誓言要把這張美麗的照片好好珍藏。

《每日郵報》報導，推特網友溫莎（Brooke Windsor）在巴黎聖母院爆發大火這天也來到此地遊玩，當天也有許多觀光客來到這間擁有850年歷史的大教堂附近。在當地下午5點57分，她拍到了一張相當溫馨的照片，可見一名成年男子和一名女童手牽著手玩轉圈圈遊戲，小女孩雙腳微微離地，2人紛紛露出開心笑容。

只不過，溫莎當下並沒有上前詢問這對父女檔要不要照片，在聖母院發生大火後，她把照片上傳推特，引來全球數十萬網友按讚轉推。

如今，這名男子透過推特聯繫上溫莎，並感謝她拍下如此美麗的一刻。根據溫莎18日的推文，這名男子誓言會找個特別的地方，把這張照片好好珍藏，但也希望溫莎不要把他的名字對外公開，「尋人事件已經告一段落！這張照片已經傳到這名爸爸與他的家人手中…感謝分享這張照片的所有人。」

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