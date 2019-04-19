16歲少年盪鞦韆33小時　狂吃暈船藥刷新金氏世界紀錄

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金氏世界紀錄真的無奇不有！紐西蘭16歲少年奧布萊恩（Charlie O'Brien）挑戰盪鞦韆「33個小時」，成功刷新原本32小時的紀錄，成為「全世界盪鞦韆盪最久的人」。

據《紐西蘭先驅報》（nzherald）報導，奧布萊恩於17日早上6點準時在紐西蘭當地的「Taradale」公園開始挑戰盪鞦韆，直到18日的下午3點21分結束，總時間超過了33小時，也成功打破了2013年同樣也是由來自紐西蘭的一名女子保持的盪鞦韆32小時紀錄。

▲16歲的奧布萊恩成為全世界盪鞦韆最久的人 。（圖／翻攝自YouTube／inside edition）



報導指出，這33小時內，奧布萊恩每盪一小時就能休息5分鐘，他利用這短短的5分鐘進食、喝水、上廁所以及睡覺，奧布萊恩為了防止盪太久而出現頭暈、想吐症狀，在過程中也服用了暈船藥，並以生薑餅乾和熱巧克力來果腹，影片中可以看到，奧布萊恩更戴上了羊毛手套，避免長時間與鐵鍊過度摩擦而受傷。

由於金氏世界紀錄規定，挑戰過程中現場需要有4位以上的「見證者」，且規定過程中不能停，也不能有人幫忙推他。當地市議會為此更在公園內擺設錄影設備，拍下了奧布萊恩盪鞦韆的整個挑戰過程，而現場也出現很多旁觀者來替他加油打氣，過程中奧布萊恩更一邊盪鞦韆，一邊接受媒體的訪問。

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▲現場湧入許多民眾圍觀。（圖／翻攝自YouTube／inside edition）



奧布萊恩表示，其實一開始會想做這件事是因為在跟朋友們開玩笑，且自己一直認為能被寫進金氏世界紀錄是一件「很酷的事」，最後才會決定來挑戰，他也向未來的自己下戰帖，期許能夠再挑戰40小時的紀錄。