全球首例　英政府強制A片網站核實觀看者年齡 7月實施

▲以後在英國網路看A片要核實年滿18歲。 圖為全球最大A片網站Pornhub。(圖／翻攝自Pornhub官網)

國際中心／綜合報導

英國政府周三(17日)宣布，為了避免讓兒童接觸到A片網站，將強制色情影片網站核實登人者年齡，確認他們已年滿18歲。有關法例將於7月15日正式生效，屆時英國將會成為第一個推行此一規定的國家。

英國政府這項強制規定獲得兒童保護團體的歡迎，但遭到倡議「數位權利」團體的抨擊。後者警告：此舉恐引發個資外洩與線上隱私權的問題。

此法實施後， 政府將強制要求色情影片網站業者核實使用者年齡，確定對方是否已年滿18歲。不同網站可採取不同的查驗方式，當中包括線上護照、信用卡，以及可在實體商店購買的特別憑證。英國負責數位暨創意產業的官詹姆斯說，目前英國兒童太容易看到成人影片。

英國文化、媒體暨體育部表示，網路成人影片業者若不執行年齡查核，提供大眾視訊的業務將被取消，或在英國被禁。 提倡線上兒童安全的非營利互聯網問題(Internet Matters)組織表示，他們樂見政府處理這一議題。

「開放權利組織」(Open Rights Group)則表示，政府強制網路成人影片業者進行用戶年齡查驗， 使用的程式危險且不負責任。該組織負責人基洛克表示，相關立法應兼顧隱私問題，倘若此項規定造成個資大規模外洩，政府將罪無可赦。