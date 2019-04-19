重建聖母院捐款「破200億」　企業家好心陰謀…為讓自己更省錢！

▲聖母院火災後，重建捐款相當驚人。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

法國巴黎聖母院日前發生大火後，不僅震驚國際，也讓法國人民族情緒到達最高點，災後的重建如今成為眾人最關注的問題，要重建850年的歷史建築並非小事，第一時間不少法國富豪、集團紛紛宣布將捐錢協助災後重建，但不到24小時，捐款金額就高達6億歐元，似乎也突顯出法國社會貧富差距的問題。

綜合外媒報導，聖母院在15日發生大火、16日上午徹底撲滅火勢，法國第二大精品集團開雲（Kering）董事會主席兼執行長皮諾特（François-Henri Pinault）立刻宣布捐款1億歐元、接著法國最大精品集團LVMH執行長也是法國首富阿諾特（Bernard Arnault）也立刻宣布捐款2億歐元。

截至目前為止，包括道達爾石油執行長、萊雅集團等，光是幾間法國知名企業，就已經捐款超過6億歐元（約台幣200億元），其中還包括法國政府自己的重間預算，這讓法國公會理事長馬丁尼茲酸「只是按個鍵，就捐出個幾億，這反而顯示了國家的不平等。」

請繼續往下閱讀...

▲聖母院火災動用400名消防警力。（圖／路透社）

在法國社會中，只要企業捐款就可以得到60％的抵稅，在聖母院火災後，文化部前部長又提到，若捐款聖母院抵稅比例可以提到90％，立刻遭到炮轟，但整體而言法國企業捐款抵稅比例已經相當優惠富者、企業，也難怪在聖母院在重建捐款上，各大精品企業紛紛「慷慨解囊」。

其中也有人質疑，企業捐款聖母院，但最後很可能還是市民埋單，為了避稅反而「大筆捐款」，也讓法國極左政黨表示，「聽起來這些捐款名冊就像是避稅天堂的企業、個人名單」。