委內瑞拉成為世界最慘經濟體　通貨膨脹率達百分之800萬

▲委內瑞拉現今流通貨幣（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

彭博(Bloomberg)最新報導指出，利用痛苦指數(Misery Index)在全球65個經濟體中調查出2019最痛苦國家，南美地區始終高居排名，其中委內瑞拉因高通膨率和高失業率被冠上世界最悲慘經濟體，通膨率預計達到百分之800萬，排名連續5年第一。

不僅委內瑞拉，阿根廷、南非、土耳其、希臘和烏克蘭等皆依序被排名在世界最悲慘經濟體中，主要是因他們都有共通的問題，經濟壓力過大、不斷遏制國內價格成長和無法讓人民重返工作崗位，故他們依舊處在高通膨率及高失業率的戰鬥中。

此外，經濟學家認為，62個經濟體有近一半的通膨率低於2018年，預計未來大多數國家的失業率將持續下降，致使改變世界各地央行的制定政策，避免通膨率和失業率的相互影響對經濟健全和適當反映產生問題。

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▲痛苦指數(Misery Index)列出最悲慘經濟體排名。（圖／翻攝自Bloomberg surveys／government data／IMF）

相對而言，世界最不悲慘的國家依序為泰國、瑞士、日本、新加坡、台灣等，而其中泰國名列第一，但因泰國計算失業率數值的方式與其他國家不同，故研究成果會受影響。這也看出，有時候數值並不代表實際現象，舉例來說，日本每年高居不悲慘前五名，然而事實卻是為了掩蓋需求減弱問題而可能提供不確切的數據，以達到國家在全球貿易逆轉時能有牽引力。

▲痛苦指數(Misery Index)列出最不悲慘經濟體排名。（圖／翻攝自Bloomberg surveys／government data／IMF）