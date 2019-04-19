體重僅350公克！英國「迷你嬰」出生包氣泡紙　手掌比鎊硬幣還小

▲「迷你嬰」伊凡斯出生時因太過嬌小，被醫生用氣泡紙包著。（圖／翻攝自Facebook／Kym Brown）

國際中心／綜合報導

英國醫院近日接生了英國史上「最迷你嬰兒」，這名小嬰兒僅在媽媽肚子裡待了24週，出生時體重跟一罐可口可樂一樣重，只有350公克，手掌比一枚一鎊硬幣還要小。由於她的身體太過瘦小，醫生還得把她放在防撞用的氣泡紙上保護著，創下了英國20年來早產兒的最新紀錄。

綜合外媒報導，英國婦人布朗（Kym Brown）在懷孕24週後腳踝便開始腫脹，起初並未發現這是子癲前症 （Preeclampsia） 的癥兆，直到醫師對比之前的產檢資料後，發現從懷孕21週到24週之間，嬰兒早已停止發育，醫師便建議開始做產前準備。原本院方希望布朗盡量將孕期延長，但隔天醫師發現嬰兒的心率開始變慢，只好緊急進行剖腹手術。

布朗表示，現在想起從懷孕到生產的過程，雖然順利產下女兒伊凡斯（Isabella Evans ），但過程非常戲劇性，也只能平靜的度過，沒有時間沉入悲傷。24週大的伊凡斯，剛出生時被包裹在氣泡紙裡，一開始只能待在恆溫箱裡，全身插滿管線，直到一週後，布朗和丈夫才能抱起伊凡斯，感受女兒在自己懷中的喜悅。布朗形容，從那一刻起「我的母性被啟動了」。

3週後，伊凡斯因腸道破洞，共進行了2次腸道手術。布朗表示，當時伊凡斯被判定存活率不到5%，他們也已經做了最壞的打算，但伊凡斯展現了堅強的求生意志，出生四個月後，她終於能夠穿上一般早產兒的衣服。目前伊凡斯10個月大體重已與一般新生兒一樣有4公斤重，雖然正在嘗試不依靠氧氣供給，自行呼吸，預計她很快就能成為健康寶寶！

伊凡斯出院回家的那天，伊凡斯的爸爸激動地表示，「沒有什麼能比這個更令人開心的消息了」，並決定以後要叫伊凡斯「姆指姑娘」。

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▲爸媽開心迎接伊凡斯健康回家。（圖／翻攝自Facebook／Kym Brown）

子癲前症，是指妊娠20週以後才出現高血壓，同時伴有蛋白尿或水腫的症狀，由於血壓升高，血管壁通透性改變，使得過多的水份滯留在組織中，造成全身性水腫，如果沒有積極治療，除了胎兒可能發展遲緩，還可能造成胎盤過早剝離而死胎，媽媽也容易有生命危險。