阿根廷出土2.2億年「恐龍墳場」　10種不同恐龍來自三疊紀

▲這些化石來自三疊紀時期，至今已有將近2.2億年的歷史。（圖／Universidad Nacional de San Juan）

國際中心／綜合報導

阿根廷考古學家去（2018）)年9月在西部的聖胡安省發現一座擁有2.2億年前化石的「恐龍墳場」，他們挖出了約10種不同類型的恐龍化石，還有7至8具以上的二齒獸類化石，大小與母牛差不多，是哺乳類動物的根源，以及很有可能是鱷魚祖先的爬蟲類化石。

根據CAN報導，阿根廷古生物學家馬丁尼斯（Ricardo Martinez）表示，這座遺址沒有沉積物，而是藏有豐富的化石，「讓人印象深刻」。這些化石來自三疊紀（Triassic）時期，至今已有將近2.2億年的歷史。

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▲挖出了約10種不同類型的恐龍化石，還有7至8之以上的二齒類化石，以及很有可能是鱷魚祖先的爬蟲類化石。（圖／Universidad Nacional de San Juan）

這座化石遺址的直徑和深度約1-2公尺，據推測，當時有可能是水源地，但遭遇乾旱時，尋找水源的恐龍因為飢餓和口渴而集體死亡，經歷多年後被深埋於地底。