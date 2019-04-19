英國首匹！2歲「導盲馬」地鐵初體驗超淡定　將前進倫敦伴她餘生

▲ 站在售票機台前的迪格比。（圖／Tyne and Wear Metro）

國際中心／綜合報導

迪格比（Digby）是英國史上第一匹導盲馬，日前首度乘坐地鐵時，初次感受到車廂內的聲音、氣味和熙熙攘攘的景象。牠今年2歲，目前仍在接受訓練，18日走下月台、加入欲搭乘泰恩河畔新堡（Newcastle City Centre）市中心鐵路的通勤族行列，為未來的生活做準備。

相較導盲犬，導盲馬較不容易引起過敏，壽命也較長，在其他國家相當常見，但迪格比是全英國第一隻。牠將在不久後搬到倫敦，成為51歲公務員海倫娜（Helena Hird）的雙眼。海倫娜視力受損，但出門經常搭乘地鐵。

迪格比18日走過閘門，登上一列自聖詹姆斯公園出發的地鐵。專門訓練小馬來陪伴視障者或治療抑鬱、焦慮、學習障礙患者的KL Pony Therapy公司老闆凱蒂（Katy Smith）表示，「迪格比在乘客之中就彷彿在自己家裡一樣自在，受到眾多乘客的喜愛」；牠從容接受一切，外出走動時，大眾的反應也都很正面，「人們對他很著迷，想了解他的一切。」

身高約83公分的迪格比正接受一項為期2至3年的培訓計畫，期間將參觀餐廳、酒吧和商店，以適應繁忙的日常環境。牠在18日以前從未搭過火車；但為了適應噪音，經常去火車站。和海倫娜同住以前，迪格比也會熟悉她常走的路線，以便安全帶領她穿越倫敦繁忙的街道。海倫娜會為牠在家中後花園搭建馬廄，但迪格比也可以進到家裡。

凱蒂說明，「導盲犬會做的所有事情導盲馬都做得到，而且牠們活得更久，可以活到35歲或40歲。有些人只是單純喜歡馬；也有些人是對狗過敏，那麼馬就成為一個更好的選擇。」她提到，迪格比的訓練進行得很順利，沒有遭遇什麼瓶頸，「牠是非常聰明的動物，海倫娜也深深愛上牠。」

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▲▼ 迪格比穿上「訓練中導盲馬」的背心。上圖左為海倫娜，右為凱蒂。（圖／Tyne and Wear Metro）

凱蒂表示，「迪格比富有愛心，喜歡被撫摸。導盲馬的訓練方式和導盲犬非常相似。我們有時候會獎勵牠，也給牠很多口頭上的稱讚和擁抱。牠已經學會在過馬路前按下按鈕，並等待綠燈和警示音，再安全通過馬路。牠可以在火車站的貴賓室裡找到身障按鈕，按下按鈕等門打開；目前還在學習『前進』、『等一下』和『停下』等基本指令。」

凱蒂在8年前創辦自己的公司，專門訓練迷你馬、讓病人帶進療養院裡，做為療程的一部份。發現導盲馬在國外蓬勃發展以後，她便下定決心自己訓練一匹。迪格比原先是為曼徹斯特的一名BBC記者所保留，但後來發現牠體型太大，完全無法縮在桌子下。

海倫娜滿心期待著迪格比加入她的生活，「我住在倫敦，所以有一匹能夠上火車、公車，還能上地鐵的導盲馬對我來說真的很重要，否則我就不能四處走動了。我喜歡狗，但導盲犬只有5到8年的時間，我發現這在情感上非常難以接受，但迪格比很可能可以陪伴我度過餘生。牠很有愛心，就像一隻狗，非常友善。牠想和你在一起，非常貼心、有耐心又那麽溫柔。我對牠和我自己寄予厚望，希望我們能建立良好的合作關係。」