The North Face登山隊攻頂遇雪崩失蹤　官方推定3人已死亡

▲加拿大班夫國家公園遍布冰川、松林等地理景觀。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國知名運動用品公司「北臉」（The North Face）所贊助的3名登山家17日預定從加拿大班夫國家公園下山，卻與外界失去聯繫；該國家公園立刻派出飛機搜查，發現3人攀登的區域發生雪崩，並找到含有登山器材的碎片，推定3人已不幸遇難。

CNN報導，北臉發言人表示，拉瑪（David Lama）、羅斯克利（Jess Roskelley）與奧爾（Hansjörg Auer）本周試著攀上豪斯峰（Howse Peak）的東面頂部時遇上雪崩，「他們失蹤了，當地搜索與救援工作做出最糟的推測。」這3名男子分別是1位美國人與2名歐洲人，擁有豐富的登山經驗。

加拿大國家公園聲明指出，登山者17日失蹤後，相關人員便出動空中搜索任務，觀察到多處區域發生雪崩，並找到登山設備的碎片，「根據對現場的評估，3名成員被認定死亡。」

公園官方表示正在調查事件，但礙於雪崩的狀況加劇，暫時無法恢復工作。加拿大公園局（Parks Canada）發言人道斯（Chelsey Dawes）補充，登山者遇到危險等級3級的雪崩，而豪斯峰東面相當偏遠與難爬，充滿岩石與結冰的路線。

北臉說明，在這艱困的時期，將竭盡全力支持登山者的親朋好友以及相關的登山社團。