川普5月底訪日會晤新天皇！令和時代首位國賓　見安倍談北韓無核

▲ 美國總統川普（右）5月以國賓身分出訪日本。圖為川普2018年與安倍晉三在G20峰會場邊會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統川普5月訪日行程出爐，根據白宮18日晚間的聲明，川普5月25日至28日將以國賓身分出訪日本，屆時與首相安倍晉三見面討論北韓問題及美日貿易關係等。值得一提的是，川普此行也將與5月1日即位的德仁天皇會面，成為德仁天皇第一位接見的外國領袖。

白宮聲明指出，雙方屆時會討論北韓議題，也就是聚焦實現「最終、充分驗證的無核化」（final, fully verified denuclearization），而如何推進自由開放的印太區域也會是一大重點，談及加強美日雙邊貿易及投資關係等相關措施。據瞭解，北韓綁架日本公民的議題也會是談論議題之一。

日本內閣官房長官菅義偉（Yoshihide Suga）19日也已證實川普訪日的消息。他提到，日方5月將會接待川普夫婦，是令和時期的首批國賓，此行也象徵著兩國不可動搖的聯盟關係。白宮也提到，川普夫婦此行是深化美日間的緊密連結，同時強調同盟夥伴關係的重要性。

除了會談之外，川普也會和安倍一起打高爾夫球，並於26日前往東京都兩國國技館觀賞大相撲比賽並頒獎。

事實上，川普和安倍晉三4月至6月期間將會「每月一見」，先是安倍晉三26日出訪美國華盛頓與川普會面，而川普5月以國賓身分訪日，接著6月前往大阪參加G20峰會。