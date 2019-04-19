女大生夜店「上下身全脫」狂歡片　回家發現被12.8萬人看光

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英國一名女大生近來崩潰發現，自己在希臘夜店露奶狂歡的模樣，竟然遭不知名人士偷拍放在網路上瀏覽，還變成熱門影片，點擊次數高達12.8萬人，讓她氣憤大罵「這是我此生遇過最丟臉的事情了！」

英國《鏡報》報導，24歲女大生之前和朋友一起在希臘札金索斯州(Zante)度假時，在夜店裡忘情熱舞，嗨到脫掉上衣大方露奶，後來連下半身短褲也脫了下來，假期結束後返家卻在網路上看到自己的裸舞畫面，「我看到時快氣炸了，不敢相信他們竟然在沒有經過我同意下拍攝影片，我當時雖然看到有人在拍，但沒想到會被po上網，不敢置信會遇到這種事。」很擔心自己以後求職時會被人認出來。

報導中指出，西班牙渡假勝地馬蓋洛夫(Magaluf)與希臘的卡沃斯(Kavos)，近來成為英美大學生性愛天堂，夜店時常傳出酒醉失態事件，許多人會當眾脫衣，甚至還有人會做性愛表演，當局為了防止類似行為，只好張貼公告警告，「在公共場合脫衣者罰款400歐元（約台幣1.3萬元），在街上喝酒者罰款500歐元（約台幣1.7萬元）」，並勒令許多夜店遵守午夜之後禁止出售酒精的規定。

▼女大生酒後裸舞的模樣，遭人偷拍分享至網路上。（圖／示意圖／達志影像）