她肚子4個月腫2倍！開刀驚見4kg「巨嬰囊腫」　開刀犧牲半邊卵巢

▲萊拉沒料到自己肚子膨脹，竟然是因為有4公斤囊腫。（圖／翻攝自推特）

國際中心／綜合報導

英國布里斯托一名30歲的女作家去年聖誕節時，感覺到身體有些不舒服，身形也明顯開始變得有些擁腫，總是覺得相當疲倦，就醫後照超音波，竟發現在她的腹部有一顆4公斤多的卵巢囊腫，甚至隨著時間還漸漸的長大。日前接受醫療團隊開刀取出，整顆囊腫大的相當驚人，所幸女作家的另一邊卵巢還保留住。

根據英國《每日郵報》報導，萊拉（Layla Cummins）從2018年聖誕節發現自己有囊腫後，今年1月請了醫師協助照超音波並且計畫將它拿出，因為囊腫罕見的跟著時間一起長大，醫療團隊擔心病變的機率會大大的提高，甚至影響到整個卵巢的功能。

萊拉身上的囊腫在醫師發現時，僅有20釐米左右，直到開刀時才發現其實是40釐米、重達4公斤多，因此在手術過程中，不得已將手術傷口開到胸腔，此外一邊的卵巢也已經遭到壓毀，必須要摘除。醫療團隊表示，卵巢囊腫會變得巨大，機率其實相當的小。

萊拉表示，「這顆大囊腫讓我看起來就是一個孕婦，開刀拿出後我的體重少了將近4公斤可見它有多大。」回想剛發現這顆囊腫時，萊拉幾乎吃不下也睡不著，疼痛感隨著時間越來越劇烈，醫師擔心會癌變才會做出摘除的決定。

如今萊拉仍保留一邊的卵巢，功能也都沒有受損，在手術後幾天就已可以正常活動。雖說手術的傷疤相當大，但對於萊拉而言，可以換取健康的身體，這一切都是值得也必須要做的。