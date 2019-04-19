巴黎聖母院重建難！「關鍵木材」法國產不出　1300棵樹才夠復原

▲巴黎聖母院燒出大洞。（圖／達志影像／美聯社下同）

國際中心／綜合報導

巴黎聖母院日前遭大火侵蝕，災後重建的工程引發外界討論，尤其已經納入聯合國教科文組織世界遺產，是否「按照原樣」重建，防火功能的建材維和最受到關注。

綜合外媒報導，已有850年歷史的巴黎聖母院，遭到大片燒毀的屋頂幾乎都由木頭所建，面臨浩大的重建工程，法國文化遺產基金會總裁費度（Bertrand de Feydeau）表示，法國已經沒有足夠高大的木材來重建，唯一的辦法，很可能只剩下跟鄰近國家進口。

其中最令大家關注的，火勢之所以難以撲滅，是因屋頂幾乎都由木頭所建，所以對於新的技術需要注入防火的元素，也成為討論項目之一，「要一邊用現代技術維護教堂歷史的外觀，是一向相當艱難的任務」費度表示。

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▲焦黑的聖母院讓經過的人相當揪心。

保險公司估計需要用到約1300棵樹重建聖母院，幾乎等同一座小型的「森林」，並且應該跟原本的木材一樣，都是以「橡樹」來搭建。然而也有外界人士認為，一場火災就燒掉歷史象徵、法國人的精神，是否還要用木材重建不一定是一個正確的選擇。

聖母院大火後，法國總統馬克宏立刻取消行程表達沉痛，並且承諾將在5年內重建，言下之意希望法國在2024年的奧運，就可以讓聖母院重現在世人面前，即便專家認為重建需要長達10年以上時間，但一切還需要看工程評估跟進度。