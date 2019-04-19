嫌女兒太吵把人搖到腦損傷　她13年後死亡...狠父被控殺人罪

▲女嬰因為幼時遭到父親傷害，而無法長大成人。（圖／示意圖／視覺中國）

國際中心／綜合報導

美國賓州匹茲堡一名父親在女兒還是嬰兒時期，因為不堪其一直哭鬧而用力搖晃，導致對方腦部嚴重受損影響發育，年僅13歲就逝世，雖然已是13年前的罪行，本月18日仍因殺人罪嫌而被警方追捕。

37歲男傑克森(Ariden Jackson)2005年5月22日向警方謊稱，他不小心沒抱穩剛出生4周大的女兒賈妮亞(Janiya)，導致對方摔到地上造成腦損傷，事後才承認是因為對方一直哭鬧，一時情緒失控便用力搖晃對方3次。

賈妮亞因為幼時父親的傷害，患有嚴重腦損傷、發育遲緩和癲癇症等問題，雖然後來離開父親與一名家族友人在比佛縣(Beaver County)平安長大至13歲，今年2月卻傳出她不幸死亡的消息，本月11日證實死因為「過去腦創傷導致的癲癇併發症」，被判定為謀殺案件。

阿利根尼縣(Allegheny County)警方隨即對傑克森發出逮捕令，但對方早已逃跑目前下落不明，鄰居表示，最後一次看到他的時候是本周一（15日），當時他人在門口撿垃圾。警方仍在持續追查兇嫌下落。

▼被控殺人罪嫌的傑克森，目前仍然在逃中。（圖／達志影像／美聯社）

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