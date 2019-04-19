泰國普吉島外海「蓋海上小屋」涉侵主權　小倆口面臨死刑

▲ 海上小屋位在普吉島離岸約12海里處。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合外電報導

泰國渡假勝地普吉島附近今年出現一座海上小屋，是美國商人埃沃托夫斯基（Chad Andrew Elwartowski）與泰籍伴侶納迪婭（Nadia）生活數周的地方。如今，泰國海軍發現後，指控2人侵犯國家主權，而夫妻倆現已離開小屋藏身別處，但如果將來被定罪，可能面臨死刑或終身監禁。

綜合泰媒《曼谷郵報》、法新社報導，這座海上小屋位在普吉島離岸約12海里（約22公里）處，在今年建造完畢。但泰國當局直到最近一周才發現這棟小屋，根據一名海軍指揮官的說法，埃沃托夫斯基與納迪婭觸犯的是刑法第119條，也就是影響泰國領土主權完整。

事實上，這座小屋是「海洋家園」（Seasteading）倡議運動的產物，該團體主張在國際水域建造小屋，可不受國家法律約束。埃沃托夫斯基指出，他並沒有參與建造小屋的過程，只是住在小屋裡，「這太荒謬了，我們在漂浮船屋住了幾個禮拜，然後現在泰國想殺了我們。」

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▲ 埃沃托夫斯基（右）是名美國商人，從事比特幣投資，先前曾擔任美軍軟體工程師職務。（圖／翻攝自臉書／Chad Elwartowski）

倡議「海洋家園」的「海洋建築商」（Ocean Builders）公司發聲明表示，「我們希望能夠透過外交途徑與泰國政府協商，我們已經準備好和負責人來談談」，且公司在多方了解之下，小屋位置在國際水域實屬合法，「我們沒有什麼好擔心的。」

據瞭解，泰國軍方原本想要拆除這座海上小屋，但是否真的拆除，多方說法不一，且在泰國當局人員前往小屋之前，埃沃托夫斯基與納迪婭就已離開小屋。埃沃托夫斯基坦言，「對我來說，小屋是否還在原本的位置並不重要，我比較擔心納迪婭是否會被趕出她的祖國，她的兒子也很擔心，希望她和她的兒子在不久的未來能夠重聚。」