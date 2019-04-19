華府憂日韓關係陷戰後最低點　籲南韓改善「共創三國同盟」

▲ 川普與文在寅於白宮會談。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

受到二戰徵用工案判決影響，日本及南韓關係近來降到戰後最低點，《中央日報》18日援引外交消息人士說法報導，美國總統川普（Donald Trump）日前在白宮與南韓總統文在寅會晤時提及此事並表示，政府希望在美韓同盟之餘，南韓也能積極發展美國、南韓及日本3國同盟，也希望其改善與日本間的關係。

由於此次「川文七會」重點仍是北韓，川普僅稍稍帶過日韓問題。但分析指出，川普不顧峰會時間有限、提起此話題，顯示政府內部頗為重視。白宮在峰會後的聲明中提到，不僅是在朝鮮半島，美韓同盟也是整體東北亞地區和平與安保的關鍵。消息人士分析，這也是白宮間接闡明美日韓三方同盟重要性的方式。

另一名外交消息人士則表示，美國政府及國會內部皆公開討論美韓同盟及美日韓同盟的重要性，對日漸惡化的日韓關係相當憂慮。參議院議員也不分黨派，於16日通過美日韓三國應合力面對北韓問題的決議文；該議案由民主黨籍的參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）及共和黨籍的外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）在3月12日共同發起。南韓、中國、日本駐美國大使月初也與國務院主要官員在東京與日本政府官員會面，表達對日韓交惡的憂慮。

政府強調美日韓互助之餘，川普預計5月及6月兩度訪問日本，目前無法確定是否將以此做為訪韓契機。他5月將因新天皇即位前往，6月下旬則將出席在大阪舉行的20國集團峰會（G20）。海外消息人士表示，川普5至6月是否出訪南韓目前仍是未知數。南韓前外交官員則說明，時間已屆4月下旬，至今未有確切消息即代表可能性不高。

另一方面，也有輿論指出，若貿易戰情勢緩和，川普將以日本行程為契機訪中。但若川普出訪日本後前往中國、跳過南韓，可能損及南韓牽制北韓的角色；反之，若他選擇訪問南韓，便可能為陷入膠著的南北韓、美韓關係帶來轉機。