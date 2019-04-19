半裸女屍躺沙灘　「下體DNA主人」遭揪出：她是嗨到癲癇掛的！

▲泰國女子激情太嗨死在沙灘上。（圖／翻攝自Sanook）

國際中心／綜合報導

泰國芭達雅著名的喬木提恩海灘（Jomtien Beach）是許多觀光客必到景點，就連當地人也喜歡去交朋友、玩水，沒想到日前卻傳出一名泰國女子倒臥在沙灘上沒有生命跡象，下半身也沒有衣著蔽體，經過警方調查，發現女子是因為和一名男性在沙灘上「激戰」因為太嗨導致癲癇發作猝死。

綜合外媒報導，泰國芭達雅警方接到報案，表示在喬木提恩的沙灘旁有一名半裸的女子倒臥沒有動靜，救護人員到場後，發現女子已經被旁邊民眾以帆布蓋體，以免驚動觀光客。現場除了散落的酒瓶、汽水瓶之外，還有鞋印，當地的遮陽傘商表示，時常看到這名女子在海邊，但還是無法確認是不是同一人。

根據警方調查，在女子倒臥的沙灘旁，有著些許的腳印，立即透過監視器尋找嫌疑犯，最後循線找到45歲的男子威才（Wichai）。搜索過威才的包包後，發現裡面有三雙鞋子，其中一雙鞋則跟案發現場的鞋印吻合，他也坦言自己認識女子，兩人還曾發生性關係，而女子的死亡是因為「性愛過程太激烈」導致於對方癲癇發作。

目前警方將死者遺體送往法醫檢驗，並且將進一步釐清男子是否有可能的殺人動機，此外威才所說的兩人有發生性關係，也將調查為合意性交還是涉嫌強姦。

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▲和女子發生關係的男子表示是因為女方癲癇發作死亡。