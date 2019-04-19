北海道石炭博物館失火...190m模擬坑道悶燒！白煙狂竄9小時

▲北海道石炭博物館失火。（圖／翻攝自石炭博物館官網）

國際中心／綜合報導

北海道夕張市景點「石炭博物館」在當地時間18日晚間11點45分左右發生火災，且起火點位在博物館內的「模擬坑道」中，搶救不易，至今已經延燒超過9小時，但火勢還未能撲滅，白煙不斷從博物館內冒出來，消防人員仍持續搶救中。

綜合日媒報導，昨晚11點多，博物館的員工發現模擬坑道冒出白煙，立即打電話通報消防隊處理。消防局共派出了5輛消防車，但是一直無法撲滅火勢，初步估計是因為坑道內有擺放真正的煤，而且為了避免崩塌，用了許多木材支撐，才讓火勢無法收拾。



這個模擬坑道在明治時期是實際用來採煤礦時挖的，後來把坑道內的狀況保存下來，供參觀和教學用，全長一共有190公尺，坑道中有一面是真正的石炭層。

館方則表示，為了進行坑道的修繕補償，18日當天有進行熔接工程，並在下午4點半左右結束施工，5點時館內員工前往巡邏查看，也並未發現異常，幸好火災發生當下，坑道裡面並沒有人。

這座博物館目前正在冬季休館時間，所以沒有任何遊客，原先預計本月27日就會對外開放，館方在網站上表示，「截至上午9點，火勢仍未撲滅，消防作業仍持續進行中，對於造成大眾擔心感到非常的抱歉，起火原因和相關應對措施，會等待詳細調查狀況後對外宣布」。