他改造身體成吸血鬼　利刃「狂捅美女刺青師」脖子留吸血印！

▲安德烈將自己改造成吸血鬼後，殺掉刺青師並留下齒印。（圖／翻攝自VK）

記者陳亭伃／綜合外電報導

烏克蘭一名26歲男子安德烈（Andrey Gorbatyuk）對於自己的外表，有著超乎現實的想法，過去曾想著將自己化身為「吸血鬼」狀態，因此認識了27歲女刺青師塔提亞娜（Tatiana Podvashetskaya）並且協助在身上與眼球上刺青，完成自己理想的身體狀態。沒想到日前卻闖進塔提亞娜的居所，將她殺害，並在脖子上留下「吸血印」。

根據英國《每日郵報》報導，塔提亞娜和安德烈因為刺青認識，兩人交情相當要好，甚至還會一起討論、完成安德烈對自己身體極端改造的方法，包括在眼球上刺青、額頭植入磁鐵等，在改造完成後，因為特殊的外表讓兩人在當地變得相當有名。

日前房東準備到塔提亞娜的住處進行修繕時，發現她倒臥在公寓內，地上有著大片血泊，在靠近胃部的地方，甚至還插著一把刀，而在脖子的側邊，有著一個像是吸血鬼的「吸血齒印」，當下立刻就猜到嫌犯可能就是安德烈。

安德烈的母親表示，兒子犯案當天回家後，就說出自己殺了塔提亞娜，並且拿走家中幾百塊美金後逃逸。警方展開調查，並於案發兩日後逮捕到安德烈，將詳細調查殺人動機為何？如果確定有罪，將面臨15年以上的有期徒刑。

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▲安德烈將自己改造成吸血鬼。（圖／翻攝自Новсти24）